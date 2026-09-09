22 gadu vecumā mirusi "Miss Austrija"
22 gadu vecumā mirusi pašreizējā “Miss Austrija” titula īpašniece Lūcija Šišiča.
Šišiča par “Mis Austriju” tika kronēta 2024. gadā, un kopš tā laika konkursi vairs nav rīkoti.
Nāves cēlonis netiek publiskots, taču Šišičai kopš dzimšanas bijis sirds vārstuļa defekts, un viņai veiktas septiņas operācijas. Vietējos medijos vēsta, ka 2017. gada operācijas laikā viņu pat nācies atdzīvināt, un radās komplikācijas kreisās kājas un rokas nervos. Pēdējā sirds operācija Šišičai veikta pagājušajā decembrī. Pēc tam Šišiča savā “Instagram” kontā paudusi gandarījumu par sekmīgu atveseļošanās gaitu, vēsta “Kronen Zeitung”.
Pēdējo reizi viņa šajā vietnē publicēja foto 12. augustā, un nekas neliecināja, ka viņu gaida tik drīza nāve.
Iepriekš viņa sociālajos tīklos bija pateikusies bērnu kardioloģijas speciālistu komandai. 2024. gada augustā publicētā Instagram ierakstā Šišiča rakstīja: “Pateicoties speciālistiem un pašaizliedzīgajiem ārstiem, kuri ar milzīgām pūlēm vienmēr ir glābuši manu dzīvību, esmu pārvarējusi daudzus smagus brīžus un varējusi dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.”
“Miss Austria” un “Mister Austria” konkursus rīkojošā organizācija “Mission Austria” pauda šoku par skaistuma karalienes aiziešanu. “Mēs atcerēsimies Lūciju kā brīnišķīgu jaunu sievieti. Šajā smagajā laikā mūsu domas un visdziļākā līdzjūtība ir kopā ar viņas ģimeni, draugiem un visiem viņai tuvajiem cilvēkiem,” teikts “Mission Austria” izpilddirektores Kerstinas Rigeres un viņas vīra Jerga paziņojumā. “Dārgā Lūcija, tu vienmēr paliksi mūsu “Miss Austria” ģimenes daļa. Dusi mierā.”