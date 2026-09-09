Cēzars apgalvo, ka Krievijā gaidāms dumpis, un atklāj, kas un kad varētu sacelties pret pašreizējo varu
Leģiona "Krievijas brīvība" runasvīrs Maksimilians Androņņikovs ar segvārdu Cēzars paudis viedokli par to, kad Krievijā varētu būt dumpis un, kas varētu sacelties pret pašreizējo varu.
Kad kara komisariāti sāks masveidā ķert cilvēkus un sūtīt viņus karot Ukrainā, ar laiku tas varētu izraisīt nemierus, uzskata Cēzars. Viņaprāt, ja Krievijā kāds sacelsies pret pašreizējo varu, tie būs cilvēki militārajā formā, kuri nevēlas karot.
Par to Maksimilians Androņņikovs intervijā pastāstīja Aļesjai Bacmanei vietnē "YouTube".
"Krievijā dumpis būs. Kāpēc? Pirmais faktors būs tas, ka agresorvalsts armija ir pilnībā noasiņojusi, un tagad to saprot visi. No visām pusēm tiek runāts, ka mobilizācija būs. Viņi arī turpmāk slepus "zags" cilvēkus, taču šis process daudzkārt pastiprināsies. Tūkstoš cilvēku vietā katru dienu viņi būs spiesti armijā sūtīt divus, trīs un piecus tūkstošus. Mums, protams, kļūs ļoti grūti, taču viņi jau sūtīs cilvēkus, kuri nevēlas doties šajā karā, atšķirībā no ieslodzītajiem, dzērājiem, bezpajumtniekiem un narkomāniem. Tieši šie cilvēki sagraus šo sistēmu no iekšienes, tāpat kā viņi to izdarīja 1917. gadā," pārliecinoši paziņoja leģiona "Krievijas brīvība" karotājs.
Cēzars arī skaidroja, kurā brīdī Krievijā, viņaprāt, varētu sākties dumpis:
"Ja cilvēki nevēlēsies doties armijā, armija diezgan ātri var politizēties. Pašlaik tā ir absolūti apolitiska. Kad armija politizēsies, Putinam tās būs beigas, jo politizēta armija, kas saprot, ka karo nepareizā karā, ka šis karš nav Krievijas tautu interesēs un ka tas iznīcina Krieviju, vērsīsies pret pašreizējo varu."
Tikmēr pats Putins paziņojis, ka informācijas izplatīšana par iespējamu jaunu mobilizācijas vilni Krievijā esot saistīta ar gaidāmajām Valsts domes vēlēšanām. Šādu paziņojumu viņš izteica Austrumu ekonomikas foruma (VEF-2026) plenārsēdē.
Pēc Putina teiktā, Krievijas okupācijas armijai it kā neesot problēmu ar cilvēku skaitu tā dēvētajā "SVO" – tā Kremļa propaganda dēvē karu pret Ukrainu. Viņš apgalvoja, ka Krievijas iedzīvotāji it kā brīvprātīgi parakstot līgumus par dienestu armijā, bet ziņas par jaunu mobilizāciju esot "pilnīgas muļķības".
Jau šā gada vasarā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) datiem, brīdināja, ka Krievija rudenī varētu plānot plašu mobilizāciju, lai pastiprinātu karu.
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Pēc viņa teiktā, mobilizācija Krievijā varētu notikt pēc Valsts domes vēlēšanām, kas paredzētas 18.–20. septembrī.
Kremlis cenšas dažādos veidos pārliecināt Krievijas sabiedrību, ka mobilizācija it kā nenotiks.