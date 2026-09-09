Tramps uzdāvinājis savai Baltā nama palīdzei 45 tūkstošus dolāru skaidrā naudā
ASV prezidents Donalds Tramps uzdāvinājis Natālijai Hārpai un vēl divām Baltā nama darbiniecēm katrai 45 000 ASV dolāru skaidrā naudā, liecina amatpersonu finanšu deklarācijas.
Hārpa, kuras ciešās attiecības ar Trampu pēdējās nedēļās kļuvušas par plaši apspriestu tematu, un abas pārējās darbinieces Baltā nama publiskotajās ikgadējās amatpersonu deklarācijās šos maksājumus norādījušas kā “dāvanu svētkos”.
Jāpiebilst, ka gan Hārpa, gan pārējās darbinieces - Ovālā kabineta darba organizācijas direktora vietniece Čemberlina Herisa un komunikācijas padomniece Margo Mārtina – katra gadā saņem arī 150 tūkstošu eiro dolāru lielu algu.
Pēc medija "The Washington Post" publikācijas par Trampa dāsnajām dāvanām, Baltā nama preses dienests publicēja sekojošu paziņojumu: “Prezidents jau ilgus gadus Ziemassvētkos apdāvina sava tuvākā loka cilvēkus, tostarp darbiniekus un palīgus. Viņš tā ir rīkojies gan laikā, kad strādāja privātajā sektorā, gan laikā, kad darbojas valsts amatā,” teikts paziņojumā. “Šīs dāvanas nekādā veidā nav saistītas ar minēto personu amata pienākumiem, tādēļ tās pilnībā atbilst spēkā esošajām tiesību un ētikas normām,” teikts paziņojumā.
Hārpa Trampam pievienojās reisā, ar kuru viņš slepeni pameta Irānu
35 gadus vecā Hārpa iepriekš strādāja par galēji labēja politiskā flanga televīzijas kanāla ziņu vadītāju. Pastiprināta uzmanība viņas attiecībām ar Trampu sabiedrībā uzvirmoja pēc Džordžijas štata senatora Džona Osofa runas, kurā viņš asi kritizēja Trampu.
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Runā Osofa dzēlīgi norādīja, ka Hārpa bija ļoti ierobežotu personu lokā, kas jūlijā pievienojās prezidentam, kad viņš Irānas draudu dēļ slepeni iekāpa mazākā lidmašīnā, lai pamestu Turciju.
Kopš pievienošanās Trampa komandai 2022. gadā, Hārpa pavadījusi Baltā nama saimnieku braucienos pa visu valsti un regulāri pasniegusi viņam izdrukātus rakstus, sociālo tīklu ierakstus un vēstules, kuros prezidents atspoguļots pozitīvā gaismā. Tāpat viņa bieži veido Trampa diktētos ierakstus viņam piederošajā platformā "Truth Social".