Putins demonstrējis savu "spēku" Vitkofam un Kušneram viņu vizītes laikā Maskavā
Vladimirs Putins Donalda Trampa sūtņu vizītes laikā Maskavā ar savu rīcību parādījis attieksmi un savu "spēku", vēsta "Bloomberg".
Krievijas diktators Vladimirs Putins 5. septembrī licis ASV prezidenta Donalda Trampa īpašajiem sūtņiem Stīvam Vitkofam un Džaredam Kušneram vairākas stundas gaidīt tikšanos Kremlī.
Kā "Bloomberg" pastāstījuši avoti, šādā veidā Kremļa saimnieks centies demonstrēt savu spēku Krievijas iekšējai auditorijai pirms Valsts domes vēlēšanām.
Pirms došanās uz Kremli Vitkofs un Kušners vairākas stundas pavadīja pusdienās vienā no dārgajiem Maskavas restorāniem kopā ar Putina padomnieku Kirilu Dmitrijevu, kurš nodarbojas ar investīciju un ekonomiskās sadarbības jautājumiem.
Tikai pēc tam ASV delegācija devās uz tikšanos ar Putinu. Sarunas ilga vairāk nekā trīs stundas.
"Bloomberg" avoti apgalvo, ka ilgā gaidīšana bijusi daļa no Kremļa spēka demonstrācijas. Pēc viņu teiktā, Putins vēlējies Krievijas sabiedrībai parādīt, ka tieši viņš kontrolē sarunu gaitu ar ASV pārstāvjiem, neraugoties uz viņu augsto diplomātisko statusu.