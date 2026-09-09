Viena no Eiropas valstīm piesaka karu odiem: tiem draud pat kriminālvajāšana
Francijas pilsētas Senžusta-Senrambertas mērs pieņēmis visai neparastu lēmumu – aizliegt tīģerodiem lidot virs pašvaldības teritorijas. Rīkojumā pat brīdināts: kukaiņiem, kas aizliegumu neievēros, draud kriminālvajāšana, raksta Francijas mediji.
Loiras departamenta aptuveni 15 000 iedzīvotāju pilsētas mērs Olivjē Žoli rīkojumu parakstījis 1. septembrī. Tajā teikts, ka atkārtoti zemu lidojumi, riņķošana virs cilvēkiem un, protams, arī kodumi var radīt iedzīvotājiem „nepatīkamas sajūtas” un izraisīt sašutumu.
„Tā ir gan nopietna, gan triviāla tēma, taču šīs sīkās lietas var padarīt mūsu dzīvi par īstu murgu,” skaidrojis mērs. Pēc atgriešanās no atvaļinājuma pie viņa vērsušies iedzīvotāji, sūdzoties: „Mēs vairs nevaram pat ārā iedzert kādu dzērienu!”
Tiesa, praktiski sodīt pašus odus pašvaldībai pagaidām nav izdevies. „Neviens ods nav arestēts vai sodīts ar naudas sodu,” joko Žoli.
Tikmēr cīņai ar tīģerodiem pilsēta piešķīrusi 45 000 eiro. Par šo naudu paredzēts uzstādīt odu slazdus, kā arī izvietot sikspārņu, zvirbuļu un bezdelīgu būrus. Šie putni un sikspārņi var palīdzēt samazināt odu skaitu.
Pašvaldība arī aicina iedzīvotājus likvidēt vietas, kur var uzkrāties stāvošs ūdens – iztukšot spaiņus, puķu podu paliktņus un vecās riepas, kā arī uzturēt kārtībā notekcaurules un drenāžas sistēmas. Dīķus ieteikts pārklāt vai atbilstoši apstrādāt.
Aizlieguma mērķis nav tikai humors. Tīģerodi, kas Francijas kontinentālajā daļā pirmo reizi konstatēti 2004. gadā, klimata pārmaiņu dēļ turpina izplatīties. Tie iepriekš bija galvenokārt sastopami tropu un subtropu reģionos.
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Pētnieki prognozē, ka līdz 2085. gadam tīģerodis varētu būt izplatījies gandrīz visā Francijā, izņemot kalnu apvidus. Līdz ar to pieaug arī risks, ka valstī varētu notikt vietēja mēroga tropu slimību, tostarp tropu drudža jeb denges, pārnešana.
Tātad Francijas ciematā izdots rīkojums, kuru odi, visticamāk, nekad neizlasīs, taču aiz tā slēpjas pavisam nopietna problēma – klimata pārmaiņu veicināta tropisko odu izplatība.