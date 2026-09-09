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Tibetu un Nepālas ziemeļrietumus satricinājusi zemestrīce - daudzi vietējie un tūristi nakti pavadījuši zem klajas debess
Otrdienas vakarā, 8. septembrī, Nepālas un Tibetas pierobežu satricināja 5,3 magnitūdu spēcīga zemestrīce, ziņo Eiropas un Vidusjūras seismoloģijas centrs (EMSC).
Zemestrīce reģionu satricināja plkst. 21.53 (pēc Nepālas laika), un tās grūdieni bija jūtami Tibetā un vairākos Nepālas ziemeļrietumu apgabalos. Medijs "Reuters" norāda, ka zemestrīces epicentrs atradās Tibetā, bet seismologs Dr. Šiva Subedi skaidro, ka Nepālas Augšmustānas un Ķīnas Tibetas pierobežā tā pārsniegusi 4 magnitūdas.
Kā norāda Nepālas medijs "Gorkhapatra", pirmais satricinājums Augšmustānā tika izjusts otrdien plkst. 21.53, bet nākamais sekoja trešdien plkst. 1.05. Atkārtotais grūdiens, saistībā ar 26. augustā notikušo katastrofu, Augšmustānas iedzīvotājos izraisīja izbīli un pēc tā vietējie iedzīvotāji un tūristi pameta ēkas un atlikušo nakti pavadīja zem klajas debess.
Nepālas ziemeļu pilsētas Lomantangas pašvaldības vadītājs Tasi Nurbu Gurungs pastāstīja, ka pēc satricinājumiem vietējie iedzīvotāji un tūristi pametuši viesnīcas. “Naktī divas reizes izjutām spēcīgus grūdienus. Kopš Gorkhas zemestrīces [postošās zemestrīces 2015. gad, kurā bojā gāja 9 tūkstoši cilvēku] šī bija pirmā reize, kad sajutām tik stipru satricinājumu,” sacīja Gurungs.
Zemestrīces grūdieni bija jūtami arī kaimiņos esošajā Mjāgdi apgabalā un Parbatas apkaimē [Nepālas rietumos]. Mustānas apgabala policijas inspektors Īšvars Mahats norādīja, ka pēc zemestrīces situācija ir stabila un ziņas par nodarītajiem postījumiem nav saņemtas. Tikmēr Nepālas Nacionālais zemestrīču novērošanas centrs pagaidām nav oficiāli paziņojis, vai otrais grūdiens bijis zemestrīces pēcgrūdiens vai jauna zemestrīce.
Jau ziņots, ka šobrīd uz Nepālu devusies jauna tūristu grupa no Latvijas, kuru vidū ir ceļotājs Andris Balodis un Juris Ulmanis. Balodis vietnē "Facebook" norādīja, ka “pēdējo notikumu fons nav pacilājošs LV pilsoņiem”, tomēr pauda, ka “dzīve nav apstājusies”. Ceļotājs rakstīja par Katmandu valdošo gaisotni, Nepālas draugu satikšanu un gatavošanos turpmākajam braucienam.
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Kamēr daļa cilvēku pateicās par fotogrāfijām un novēlēja veiksmīgu ceļojumu, citi asi apšaubīja lēmumu doties uz reģionu tieši šobrīd. “Bildes jau skaistas, bet vai to vajadzētu? Brīdina visu laiku par plūdiem un nogruvumiem šinī laikā. Kāpēc sevi pakļaut bīstamām vietām? Tikai tāpēc, lai ceļojumu grāmatā ieliktu ķeksīti?” raksta kāda komentētāja. Cita vaicāja: “Kaut vai aiz cieņas pret bojāgājušajiem – vai ir īstais laiks turp doties?” Vēl kāda komentētāja bija daudz skarbāka: “Es atvainojos, jums ar galvu viss kārtībā?”
Tiesa, ne visi komentētāji kritikai piekrita. Kāda sieviete norādīja, ka cilvēkiem ir tiesības pašiem izlemt, kā dzīvot: “Sēdiet mājās un nekustieties... Katrs cilvēks dzīvo, kā viņam patīk.” Ieraksts nepalika nepamanīts arī ārlietu ministrei Baibai Bražei, kura ar to dalījās savā “Facebook” profilā, pie ieraksta norādot, ka jūtas neizpratnē. Viņa uzsvēra, ka valsts nevar cilvēkiem aizliegt ceļot, taču pašreiz Ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija, pēc ministres teiktā, neliecina, ka brīdinājumi un aicinājumi reģistrēties Konsulārajā reģistrā būtu uztverti pietiekami nopietni.