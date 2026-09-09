“Laiks atgriezties mājās.” Vācijā dzīvojošajiem ukraiņu vīriešiem izskan nepārprotams vēstījums
Ukrainas vīriešiem, kas ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, paziņoja Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls.
Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kijivai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām.
"Galu galā mēs zinām, kas šeit dzīvo, kurš, piemēram, saņem sociālos pabalstus, kurš ir reģistrēts un kuram ir uzturēšanās atļauja," sacīja ministrs.
Tāpat Vādefuls paziņoja, ka Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem. Pēc viņa teiktā, Vācijas statuss kā lielākajam Kijivas atbalstītājam dod tai tiesības rēķināties ar pasūtījumiem Vācijas aizsardzības nozares uzņēmumiem.
Vādefuls norādīja, ka Vācija turpinās atbalstīt Ukrainu tās aizsardzībā pret Krieviju.
"Taču man tas ir jāpaskaidro arī Vācijas nodokļu maksātājiem, un mazākais, ko var darīt, ir nodrošināt Vācijas aizsardzības rūpniecības līdzdalību visos iepirkumos," viņš teica.
"Pašlaik mēs neesam pilnībā apmierināti ar pasūtījumu apjomu, kas nonāk Vācijā," norādīja ministrs.