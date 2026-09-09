Tūkstošiem pasažieru neziņā: Lielbritānijā turpinās masveida lidojumu atcelšana
Trešdien ceļotājiem Lielbritānijā nākas saskarties ar neērtībām, jo visā valstī atcelti vairāk nekā 150 lidojumi, kamēr Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienests cenšas novērst traucējumus pēc tehniskas kļūmes, kas izraisīja haosu valsts lidostās.
Lidmašīnu izsekošanas vietne "FlightRadar24" ziņo, ka jau ir atcelti 177 trešdienai plānotie lidojumi, turklāt dienu iepriekš tika atcelti 1300 lidojumi no un uz Lielbritānijas lidostām.
Gandrīz visi pēdējie atceltie lidojumi bija Lielbritānijas noslogotākajā lidostā - Londonas Hītrovā.
Nacionālais gaisa satiksmes dienests (NATS) paziņoja, ka joprojām strādā, lai novērstu traucējumus, kas radušies pēc "sistēmas problēmas".
"Šis ir bijis ļoti sarežģīts atjaunošanas process, kas radījis grūtības visam aviācijas tīklam, un atgūšanās no tā prasīs laiku," otrdienas vakarā paziņoja NATS.
Lielbritānijas mediji ziņo, ka Lielbritānijas transporta ministre Heidija Aleksandra trešdien tiksies ar NATS vadītāju Martinu Rolfu.
Rolfs paziņoja, ka uzņemas pilnu atbildību, taču atteicās atbildēt uz jautājumu, vai viņš apsver iespēju atkāpties no amata.
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Aleksandra iepriekš paziņoja, ka viņa vēlas saņemt garantijas, ka tiks izdarīti secinājumi un ka aviāciju atbalstošās sistēmas būs šim uzdevumam piemērotas.
Aviokompānijas "Ryanair" operatīvais direktors Nīls Makmahons atkārtoja savus aicinājumus atlaist Rolfu, apsūdzot viņu par to, ka viņš atkal "pievīlis Lielbritānijas ceļotājus".
"Pietiek, ir pienācis laiks Lielbritānijas valdībai iejaukties un iecelt amatā kādu, kas spēj veikt šo darbu," pavēstīja Makmahons.
Hītrovas lidosta otrdienas vakarā paziņoja, ka reisu izlidošana ir atsākta pēc tam, kad tehniska problēma lika lidostai apturēt ielidojošo reisu apkalpošanu.
Tomēr tā brīdināja, ka traucējumi, visticamāk, turpināsies, un lūdza pasažieriem pirms došanās uz lidostu sazināties ar savu aviokompāniju.
Arī "British Airways" brīdināja par ievērojamām domino sekām, ko radīja lidojumu atcelšana, kas skāra desmitiem tūkstošu tās klientu.
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NATS iepriekš paziņoja, ka ir novērsusi kļūdu, kas izraisīja traucējumus.
Problēmas piedzīvoja arī Liverpūles, Birmingemas un Edinburgas lidostas, savukārt Īrijas Dublinas lidosta paziņoja, ka ir atcēlusi desmitiem lidojumu.
"Ryanair" paziņoja, ka vairāk nekā 65 000 tās pasažieru ceļojumi tika traucēti un ka tā ir atcēlusi vairāk nekā 50 lidojumus.
Šis haoss gaisa satiksmē sekoja pagājušā gada jūlijā notikušajai tehniskajai kļūmei, kuras dēļ tika atcelti desmitiem lidojumu uz un no Lielbritānijas, izraisot aviokompāniju vadītāju sašutumu.
2023. gadā Lielbritānija piedzīvoja smagāko gaisa satiksmes sistēmas avāriju pēdējo gadu laikā, kad tika aizkavēti vai atcelti simtiem lidojumu, ietekmējot vairāk nekā 700 000 pasažieru.