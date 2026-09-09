Cerības uz ātru mieru izplēn: medijs atklāj Putina plānu nākamajiem sešiem mēnešiem
Eiropas un ASV amatpersonas ir samierinājušās ar to, ka karš Ukrainā ieilgs līdz nākamajam gadam, atzīstot, ka pēdējā ASV miera iniciatīva nav guvusi atsaucību no Krievijas diktatora Vladimira Putina puses, vēstī ziņu aģentūra "Bloomberg".
Kā norāda izdevuma avoti, Putins plāno ziemas periodā pastiprināt uzbrukumus Ukrainai, pārbaudot gan pašas valsts izturību, gan tās sabiedroto apņēmību. Aģentūras sarunbiedri uzskata, ka ASV prezidenta Donalda Trampa īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners pagājušajā nedēļas nogalē Maskavā un Kijivā nav panākuši būtisku progresu, bet Putins izmantoja viņu vizīti, lai demonstrētu spēku pirms Valsts domes vēlēšanām.
Trīspusējās sarunas varētu atsākties pēc vēlēšanām, tomēr, pēc "Bloomberg" avotu domām, šīs diskusijas diez vai būtiski tuvinās miera līguma noslēgšanu.
Otrdien Putinam bija telefonsaruna ar Trampu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka cer tikties ar Trampu septembra beigās. Krievija pēc trīs dienu pārtraukuma atsāka uzbrukumus Kijivai.
Kā pieļāva "Bloomberg" avots, Krievijas plāns nākamajiem sešiem mēnešiem paredz pastiprināt uzbrukumus Ukrainas enerģētikas un siltumapgādes infrastruktūras objektiem, lai padarītu iedzīvotāju dzīvi nepanesamu, kā arī veikt hibrīduzbrukumus un iejaukties Eiropas lietās, lai grautu Kijevas sabiedroto atbalstu.
Kremļa līderis rēķinās, ka nākamajā pavasarī viņa pozīcijas nostiprināsies un Krievijas ekonomika spēs noturēties virs ūdens, raksta izdevums. Nopietnas sarunas diez vai sāksies ātrāk par nākamo gadu, teica viens no viņa avotiem.
Tāpēc Eiropas valstis plāno iegādāties raķetes "Patriot" sistēmām, lai palīdzētu Kijivai atvairīt uzbrukumus ziemā. "Mums jābūt gataviem ilgstošam konfliktam un tam, ka Ukrainas vajadzības saglabāsies turpmākajos mēnešos un gados," otrdien Ukrainas aizsardzības jautājumu kontaktgrupas sēdē paziņoja ASV aizsardzības ministra vietnieks Elbridžs Kolbijs.