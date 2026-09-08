Pēc Anakrakatau vulkāna izvirduma radītā izbīļa Indonēzijā atsāk darbu lidostas
Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, otrdienas rītā atsāka darbu, paziņoja Indonēzijas Transporta ministrija.
Indonēzijas galvaspilsētas Džakartas galvenā Sukarno-Hatas lidosta un vēl četras lidostas Džakartas tuvumā vai citur Javas salā tagad atkal darbojas, mazinoties gaisa drošības krīzei, kas ietekmēja simtiem tūkstošu cilvēku ceļojumu plānus, lietotnē "Instagram" paziņoja Transporta ministrija.
Zunda šauruma Anakrakatau salā esošais vulkāns, kas atrodas starp Javas un Sumatras salām aptuveni 150 kilometrus no Džakartas, sestdien izvirda lavas straumi un vulkāniskus pelnus. Astoņas lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, kad to gaisa telpā tika konstatēti vulkāna izmestie pelni un radās bažas, ka šie pelni var iekļūt lidmašīnu dzinējos. Tika atcelti vai kavējās aptuveni 3000 reisu, radot problēmas vairāk nekā 340 000 pasažieru.
Viena no šīm slēgtajām lidostām Sumatras salas dienvidos atsāka darbu jau pirmdienas rītā. Darbu vēl nav atsākušas tikai divas no astoņām nedēļas nogalē slēgtajām lidostām.
Krīzes laikā Transporta ministrija bija sagatavojusi sešas lidostas kā alternatīvu variantu lidmašīnām, kurām sākotnēji bija paredzēts nolaisties Džakartā.
Anakrakatau vulkāns ir bijis sporādiski aktīvs, kopš tas radās pagājušā gadsimta sākumā kalderā (vulkāniskā ieplakā), kas izveidojās pēc 1883. gadā notikušā Krakatau vulkāna izvirduma. 1883. gada 26. un 27. augustā notikušo izvirdumu sērija ar sekojošo milzu cunami tiek uzskatīta par viena no visu laiku briesmīgākajām kataklizmām cilvēces vēsturē, nogalinot vairāk nekā 36 tūkstošus cilvēku. Izvirdumu troksni varēja dzirdēt par vairāku tūkstošu kilometru attālumā.
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Savukārt Anakrakatau daļu sagrūšana 2018. gadā izraisīja cunami, kas prasīja 429 cilvēku dzīvības.