Rumānijas policisti ar aizturēto Krievijas spiegu (foto: Scanpix / AP)
Pasaulē
2026. gada 8. septembrī, 22:52
Rumānija aiztur Krievijas spiegu, kurš interesējies par militārajām bāzēm
Rumānijas policija aizturējusi krievu, kurš tiek turēts aizdomās par militāro bāzu izspiegošanu, ko izmanto Rumānija un tās NATO sabiedrotie, otrdien paziņoja amatpersonas.
Saskaņā ar Rumānijas Organizētās noziedzības un terorisma izmeklēšanas direktorāta (DIICOT) informāciju, 40 gadus vecais vīrietis esot fotografējis militāro aprīkojumu un karaspēka pārvietošanos vairākās bāzēs Bukarestes aglomerācijā, Melnās jūras piekrastē un Transilvānijā.
Prokurori norādīja, ka viņa darbības apdraudējušas Rumānijas nacionālo drošību.
Vīrietis tiek turēts aizdomās arī par saziņu ar neidentificētu personu, izmantojot šifrētu kanālu, lai plānotu sabotāžas aktus.
Prokurori ir lūguši tiesu piemērot aizdomās turētajam 30 dienu pirmstiesas apcietinājumu.
Prokurori norādīja, ka izmeklēšanā piedalījās arī Rumānijas iekšējā izlūkošanas dienests SRI un militārais izlūkošanas dienests.