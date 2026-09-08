Ziemassvētku filmas uzņemšanas laikā arestē Kentuki štata bijušo gubernatoru un iesēdina cietumā
Bijušais ASV Kentuki štata gubernators Mets Bevins negaidīti nokļuvis cietumā pēc tam, kad viņu arestēja filmas uzņemšanas laikā.
Pagājušajā ceturtdienā 59 gadus veco Bevinu arestēja Ziemassvētku filmas “The Greatest Christmas Gift of All” uzņemšanas laikā, kur viņš spēlēja nelielu lomu. Eksgubernators tika aizturēts sakarā ar necieņu pret tiesu, jo viņš nebija ieradies uz tiesas sēdēm lietā par uzturlīdzekļu maksāšanu audžudēlam.
Bevinam un škirtajai sievai Glennai ir deviņi bērni, to skaitā adoptētais dēls Džona. Viņš bija iesniedzis prasību tiesā uz audžuvecākiem, apgalvojot, ka cietis no fiziskas un psiholoģiskas vardarbības. Tostarp Džona apgalvojis, ka viņu bija pametuši grūti audzināmajiem jauniešiem paredzētajā internātā Jamaikā, kur darbinieki par viņu ņirgājušies un katru dienu situši. Vēlāk šo internātu slēdza, bet Džona cietis no nabadzības pēc atgriešanās ASV. “Man ir divi apavu pāri, zobu birste, vidusskolas diploms un pase. Tas ir viss, kas man pieder,” viņš pērn apgalvoja intervijā “Kentucky Lantern”.
Bevins neieradās uz tiesas sēdi maijā, pēc tam tika izdots viņa aresta orderis. Politiķis taisnojās, ka nevarēja ierasties, jo viņa mājai Meinas štatā izgāzās milzīgs akmens. Viņš samaksāja naudas sodu, un orderis tika atsaukts, taču jūnijā saistībā ar finanšu informācijas iesniegšanu laulības šķiršanas un bērna uzturlīdzekļu lietā tika izdots jauns orderis, vēsta “Louisville Public Media”. Bevins atkārtoti neieradās tiesā arī 28. jūlijā.
Tiesnese Andžela Džonsone 4. septembrī atteicās viņu atbrīvot pret drošības naudu un viņam piesprieda 60 dienu ieslodzījumu, pārmetot viņam necieņu, un paziņoja, ka neļaus viņam “graut tiesas autoritāti”. Lai gan Bevinam tika piespriests 60 dienu cietumsods, tiesnese norādīja, ka viņu varētu atbrīvot jau pēc 30 dienām, ja viņš “parādīs, ka viņa attieksme ir uzlabojusies”.
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ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītājs, republikānis Bevins bija Kentuki štata gubernators no 2015. līdz 2019. gadam. Kaut gan Kentuki ir droša republikāņu citadele ASV prezidenta vēlēšanās, Bevins gubernatora vēlēšanās zaudēja demokrātam Endijam Bešīram, kurš šo amatu ieņem joprojām.