Rumānijā izsludināta trauksme par iespējamiem "krītošiem objektiem no debesīm", iedzīvotājus aicina patverties
Rumānijā izsludinātais brīdinājums (ekrānuzņēmums no "X")
Pasaulē

Rumānijā izsludināta trauksme par iespējamiem "krītošiem objektiem no debesīm", iedzīvotājus aicina patverties

Nils Zālmanis

Jauns.lv

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Rumānija izsludinājusi “ārkārtēju brīdinājumu” par iespējamiem krītošiem objektiem pēc tam, kad virs kaimiņvalsts Moldovas pamanīts Krievijas drons, kas lidojis Rumānijas virzienā. Valsts ziemeļaustrumos Jasu pilsētas starptautiskajā lidostā uz laiku apturēti visi lidojumi.

Rumānijā izsludināta trauksme par iespējamiem "krī...

Rumānijas varasiestādes piecos reģionos izplatījušas augstākā līmeņa brīdinājumu iedzīvotājiem, norādot, ka no gaisa telpas “varētu nokrist dažādi objekti”. Cilvēki aicināti patverties pagrabos vai civilās aizsardzības patvertnēs, kā arī palikt telpās, turoties tālāk no logiem un ēku ārsienām, vēsta izdevums “universul.net”. Šogad Rumānijas gaisa telpā un ūdeņos vismaz 25 reizes neatļauti iekļuvuši droni.

Brīdinājums izplatīts pēc tam, kad virs Moldovas galvaspilsētas Kišiņevas lidostas tika pamanītas vairākas lidmašīnas, kas riņķoja gaisā, neveicot nosēšanos. Saskaņā ar neapstiprinātu informāciju, iemesls varētu būt drons, kas pārkāpis Moldovas gaisa telpu. Sākotnējā informācija liecina, ka Rumānijas un Moldovas gaisa telpā ielidojušais drons varētu būt Krievijas “Shahed” tipa trieciendrons, taču pagaidām tas nav oficiāli apstiprināts, vēsta “Daily Express”.

Jauns.lv jau vēstīja, ka uzreiz pēc ASV prezidenta Donalda Trampa pārstāvju Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera došanās prom no Ukrainas Kremļa diktators Vladimirs Putins ar vēl lielāku niknums atsāka raķešu un dronu triecienus Ukrainai. 

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ASVVladimirs PutinsRumānijaMoldovaKrievijaUkrainaDonalds TrampsStīvs Vitkofs

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