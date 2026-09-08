Rumānijā izsludināta trauksme par iespējamiem "krītošiem objektiem no debesīm", iedzīvotājus aicina patverties
Rumānija izsludinājusi “ārkārtēju brīdinājumu” par iespējamiem krītošiem objektiem pēc tam, kad virs kaimiņvalsts Moldovas pamanīts Krievijas drons, kas lidojis Rumānijas virzienā. Valsts ziemeļaustrumos Jasu pilsētas starptautiskajā lidostā uz laiku apturēti visi lidojumi.
Romania confirmed a drone entered its airspace on Tuesday, detected 18 km north of Roman at 16:47, triggering population alerts in Iasi, Suceava, Neamt and Botosani counties, according to Euronews.— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) September 8, 2026
Two Spanish F-18 aircraft from Mihail Kogălniceanu Air Base took off at 16:39 to… https://t.co/PAHWBEu5EZ
Rumānijas varasiestādes piecos reģionos izplatījušas augstākā līmeņa brīdinājumu iedzīvotājiem, norādot, ka no gaisa telpas “varētu nokrist dažādi objekti”. Cilvēki aicināti patverties pagrabos vai civilās aizsardzības patvertnēs, kā arī palikt telpās, turoties tālāk no logiem un ēku ārsienām, vēsta izdevums “universul.net”. Šogad Rumānijas gaisa telpā un ūdeņos vismaz 25 reizes neatļauti iekļuvuši droni.
A Russian drone breached Moldovan and Romanian airspace this afternoon, causing major disruptions, including the closure of Iași Airport.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2026
NATO CAP was launched to hunt down the drone, with Spanish EF-18 Hornets scrambled from Mihail Kogălniceanu Air Base. pic.twitter.com/jfCb9ORV5s
Brīdinājums izplatīts pēc tam, kad virs Moldovas galvaspilsētas Kišiņevas lidostas tika pamanītas vairākas lidmašīnas, kas riņķoja gaisā, neveicot nosēšanos. Saskaņā ar neapstiprinātu informāciju, iemesls varētu būt drons, kas pārkāpis Moldovas gaisa telpu. Sākotnējā informācija liecina, ka Rumānijas un Moldovas gaisa telpā ielidojušais drons varētu būt Krievijas “Shahed” tipa trieciendrons, taču pagaidām tas nav oficiāli apstiprināts, vēsta “Daily Express”.
Jauns.lv jau vēstīja, ka uzreiz pēc ASV prezidenta Donalda Trampa pārstāvju Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera došanās prom no Ukrainas Kremļa diktators Vladimirs Putins ar vēl lielāku niknums atsāka raķešu un dronu triecienus Ukrainai.