Ušakovs: Tramps telefonsarunā kārdinājis Putinu ar brīnišķīgām biznesa perspektīvām
Krievijas diktators Vladimirs Putins telefoniski sarunājies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, un Tramps Putinam kārdinājis par grandiozajiem ieguvumiem pēc kara apturēšanas, otrdien žurnālistiem paziņoja Putina palīgs Jurijs Ušakovs.
Putins un Tramps apmēram 60 minūšu "konstruktīvās un ļoti atklātās" sarunas laikā apsprieda rezultātus, kādi bijuši nedēļas nogalē Maskavā un Kijivā notikušajai Trampa pārstāvju Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera vizītei, sacīja Ušakovs.
Donalds Tramps "skaidri paudis domu, ka būtu vēlams pēc iespējas drīzāk pārtraukt" karadarbību, kas "uzreiz pavērtu perspektīvas, turklāt iespaidīgas un plaša mēroga, lai pilnīgi atjaunotu ASV un Krievijas attiecības," paziņoja Ušakovs. Sarunas laikā Tramps sevišķi izcēlis tirdzniecības un ekonomiskās attiecības, kas nestu "kolosālus ieguvumus" abām valstīm. Tramps paudis vēlmi, lai karš tiktu izbeigts viņa prezidentūras laikā, kamēr Putins "atbalstījis šo noskaņu ar iespēju izveidot konstruktīvas partnerattiecības".
Vienlaikus Putins mudinājis Trampu ietekmēt eiropiešus saistībā ar "spekulācijām par it kā Maskavas naidīgajiem nodomiem".
LETA vēsta, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, otrdien sarunā ar žurnālistiem komentējot Vitkofa un Kušnera vizīti Kijivā, sacīja, ka Trampa sūtņi atveda "pāris labu, cienījamu priekšlikumu", taču "vai būs rezultāts, to es pagaidām nezinu". Žurnālistiem Zelenskis arī sacīja, ka cer septembra otrajā pusē tikties ar Trampu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Kaut arī prezidents konkrētu iespējamās tikšanās vietu un laiku neminēja, ukraiņu mediji pieļauj, ka tā varētu notikt Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas gaitā.