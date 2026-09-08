Saniknotā Islande izsauc "uz paklāja" ASV vēstnieku pēc Trampa publikācijas
Islandes ārlietu ministre Torgerdura Gunnarsdotira izsaukusi ASV vēstnieku Billiju Longu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps sociālajos tīklos bez jebkāda paskaidrojuma publicēja kārtējo skandalozo mākslīgā intelekta radītu attēlu, šoreiz par Islandes piederību.
Donalds Tramps regulāri mēdz savā “Truth Social” kontā publicēt provokatīvus attēlus, sevi iztēlojot gan par pāvestu, gan karali, gan Jēzu, kā arī norādīt dažādu pasaules valstu piederību ASV. Šoreiz viņš publicēja “karti”, kurā ASV pieder Kanāda, Meksika, visa Centrālamerika, viņa sen kārotā Grenlande un Islande. Tramps nepaskaidroja, kādēļ publicējis šo karti, un ierakstam nebija pievienots nekāds teksts.
“Tikšanās laikā tika skaidri norādīts, ka šāds ieraksts ir pilnīgi nepieņemams,” paziņoja Islandes Ārlietu ministrija.
Šā gada sākumā, uzstājoties Pasaules Ekonomikas forumā Davosā, Tramps vairākkārt pieminēja Islandi, vainojot šo valsti ASV akciju tirgus kritumā un apgalvojot, ka Islande esot amerikāņiem izmaksājusi ļoti dārgi. Tas raisīja pieņēmumus, ka patiesībā viņš bija domājis Grenlandi, taču abas valstis sajaucis. Jāpiebilst, ka Tramps, regulāri stāstot, ka viņš izbeidzis “astoņus karus”, pat pieminējis arī vispār nebijušo karu starp Albāniju un Azerbaidžānu, vai “novērsto” karu starp Kambodžu un Armēniju.
Toreizējā Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita noliedza, ka Tramps būtu sajaucis abas valstis. Tomēr vēlāk ASV valsts sekretārs Marko Rubio atzina, ka Tramps patiešām bija sajaucis Islandi ar Grenlandi.
Jāpiebilst, ka arī pats Billijs Longs ar muti bija aktīvi iesaistījies pasaules dalīšanā. Vēl būdams tikai Trampa izvirzītais kandidāts ASV vēstnieka amatam Islandē, bijušais ASV kongresmenis ASV Pārstāvju palātā uz likumdevēju jociņu par Trampa īpašā sūtņa Grenlandes jautājumos Džefa Lendrija kļūšanu par Grenlandes gubernatoru atbildēja, ka sevi saskata kā “ASV 52. štata” Islandes gubernatoru.