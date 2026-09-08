Putins nodod "sveicienu" pielienošajam Vitkofam, uzreiz pēc viņa aizbraukšanas barbariski apšaudot Kijivu
Naktī uz otrdienu un otrdienas rītā masīvā krievu raķešu un dronu triecienā Kijivā nodarīti postījumi dzīvojamajiem namiem, biroju ēkām un noliktavām, kā arī nogalināti trīs cilvēki, ziņo Kijivas kara administrācija un pilsētas mērs Vitālijs Kličko.
A massive Russian attack on regions across Ukraine with ballistic, cruise and anti-ship missiles, as well as jet-powered Shaheds.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 8, 2026
▪️ Russian drones deliberately attacked the Dnipro-Zaporizhzhia and Kyiv-Sumy passenger trains.
▪️ In Kyiv, a Russian strike killed two people and… https://t.co/3khZ8sxQGB pic.twitter.com/nS27fmPExv
Vēl 19 cilvēki guvuši ievainojumus. Postījumi nodarīti vairāk nekā 50 objektiem, pavēstīja iekšlietu ministrs Ivans Vihivskis.
Pirmais Krievijas raķešu un dronu triecienu vilnis notika naktī, otrdienas rītā tam sekoja vēl viens vilnis. Atbilstoši jaunākajai informācijai, ievainoti 19 cilvēki.
Ievainoto vidū ir pieci telekanāla "Mi - Ukraina" ("Mēs - Ukraina") darbinieki. Trieciens ēkai, kur atrodas redakcija, notika brīdī, kad žurnālisti bija tiešajā ēterā. Cietušo redakcijas darbinieku skaits var pieaugt, brīdināja varasiestādes. Ēka ir daļēji sagrauta, izcēlās ugunsgrēks.
Masīvais uzbrukums Kijivai sākās pēc pusnakts, kad bija beidzies trīs dienu moratorijs, ko Kremlis bija pasludinājis saistībā ar ASV prezidenta pārstāvju Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera vizīti.
Uz Putina kārtējā slepkavošanas vilņa fona ļoti ironiski izklausās Vitkofa pirmdienas paziņojums, ka "panākts būtisks progress" kara apturēšanā, kurā Trampa administrācija vairs nemaz neuzskata Krieviju par agresori — 2025. gada februārī ASV kopā ar Krieviju, tās līdzskrējējām Baltkrieviju, Ziemeļkoreju un vēl 14 valstīm balsoja pret ANO rezolūciju, kurā nosodīta Krievijas agresija. "Ir panākts būtisks progress, arī virzība jautājumā par papildu trīspusējo sarunu plānošanu. Prezidents Tramps pieliek lielas pūles, lai apturētu asinsizliešanu un tuvinātu stabila un ilgstoša miera panākšanu," platformā "X" pirmdien pauda Vitkofs.
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Jāpiebilst, ka pirms ierašanās Kijivā Vitkofs jau astoto, bet Trampa znots Kušners trešo reizi Maskavā gluži kā ar labiem draugiem tikās ar Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu un viņa pārstāvjiem. Par to, ka Kremlis var rēķināties ar ASV pārstāvju lokano mugurkaulu, liecināja Vitkofa kārtējās lišķības, tiekoties ar Putinu. Viņš Kremļa diktatoram jau iepriekš stāstījis, cik ļoti ir laimīgs par tikšanos ar viņu, un arī šoreiz neiztika bez glaimiem. “Kad mēs dosimies pensijā, mums būs daudz fantastisku stāstu, ko pastāstīt. Sarunas ar jums būs vieni no labākajiem [stāstiem],” tikšanās sākumā Putinam sacīja Vitkofs. Kremļa saimnieks acīmredzami novērtēja viesa pielienošo toni un pastāstīja, ka Krievijai esot ērti sadarboties ar Vitkofu un Kušneru. “Mums ir ērti strādāt ar viņiem,” sacīja Putins, piebilstot, ka abi Trampa pārstāvji ieguvuši Maskavas uzticību.
Turklāt Krievija skaidri parādīja, cik augstu novērtē Trampa emisāru centienus panākt mieru faktiski uz Ukrainas rēķina, viņus pacienājos Maskavas restorānā “Avrora”, kur fasādi rotāja uzraksts “Viss uzvarai!”.
Putina palīgs Jurijs Ušakovs, kurš ir galvenais Krievijas pārstāvis sarunu jautājumos, tikšanos ar Vitkofu un Kušneru nosauca par “saturīgu, konstruktīvu, ārkārtīgi atklātu un uzticības pilnu”. Krievija sniegusi “skaidru un izsmeļošu vērtējumu” par situāciju frontē, “jo īpaši tika atzīmēti Krievijas armijas reālie panākumi, virzoties uz priekšu kaujas darbību zonā. Tika pausta pārliecība par izvirzīto mērķu sasniegšanu un, protams, uzsvērta nepieciešamība novērst visus konflikta pamatcēloņus.”
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2022. gada 24. februāra rītā televīzijā demonstrētajā, taču visticamāk jau iepriekš ierakstītajā kara pieteikšanas runā Putins apgalvoja, ka nekādas Ukrainas teritorijas neokupēs un vispār “mēs neko negrasāmies uzspiest ar spēku”. Taču 2022. gada 30. septembrī Putins vispirms atzina Zaporižjas un Hersonas apgabalu “neatkarību” (Luhanskas un Doneckas "tautas republiku" neatkarību viņš atzina 21. februārī trīs dienas pirms invāzijas Ukrainā, turklāt robežās, kuras separātisti nemaz nekontrolēja) un dažas stundas pēc tam oficiāli anektēja četrus Ukrainas austrumu Hersonas, Zaporižjas, Doneckas un Luhanskas apgabalus, izpildot vietējo nodevēju Vladimira Saldo, Jevgeņija Baļicka, Denisa Pušiļina (viņš savulaik bija slavenākā Krievijas krāpnieka un finanšu piramīdas MMM radītāja Sergeja Mavrodi palīgs) un Leonīda Pasečņika “lūgumus”, kaut gan Krievija ne tobrīd, ne šobrīd pilnībā tos nekontrolē, Zaporižju (710 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) tā arī nav spējusi ieņemt, bet Hersonu (279 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) krievu okupantiem nācās pamest 2022. gada novembrī.
Laika gaitā Putins un viņa sulaiņi izteikuši dažādas versijas, kādēļ iebruka Ukrainā un negrasās pārtraukt tur slepkavot. Pēdējā versijā viņš vispār neminēja ne “denacifikāciju”, ne “demilitarizāciju”, NATO, “8 gadus bombardēja Donbasu”, krievu valodu un vēstures cienīšanu, bet izteicās pavisam atklāti — tāda nu ir “barības ķēde”, kurā stiprākais apēd vājāko.
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Jāpiebilst, ka visfantastiskāko ieganstu pauda viņa padomnieks un Austrumu Ekonomikas foruma organizēšanas komitejas atbildīgais sekretārs Antons Kobjakovs — izrādās, ka Krievija par divām nedēļām esot apsteigusi Ukrainu, kurai pati esot grasījās iebrukt Krievijā, pasniedzot simbolisku dāvanu “miermīlīgajai” kaimiņvalstij dāvanu Starptautiskajā sieviešu dienā, esot pat atrasti dokumenti. “Tagad jau ir piemirsts, tāpēc ir īstais laiks atgādināt: dokumenti, kurus mūsu karavīri atrada jau “speciālās militārās operācijas” sākumā kādas Ukrainas bruņoto spēku teritoriālās aizsardzības brigādes pamestajā štābā, norādīja konkrētu iebrukuma datumu Krievijā — 2022. gada 8. martu. Mēs viņus apsteidzām par divām nedēļām. Simboliski viņi vēlējās mums sieviešu svētkos uzdāvināt karu. Taču tā vietā, pateicoties Krievijas vadības tālredzībai, viņi saņēma “melno zīmi” no mūsu kādreiz kopīgajiem militārajiem svētkiem. Kā prezidents jau iepriekš teica — mūsu vēsturē 22. jūnijs vairs nekad neatkārtosies,” toreiz pavēstīja Kobjakovs. Par to, kādēļ gan Krievija jau kopš 2021. gada pavasara sāka koncentrēt savu armiju pie Ukrainas robežas, kara tehniku vedot pat no Sibīrijas un Tālajiem Austrumiem, bet karakuģus no Klusā okeāna, Kobjakovs, protams, nepastāstīja.