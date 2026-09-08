Uz nāvi notiesāta Ēģiptes televīzijas zvaigzne Sāra Halīfa; juristi sola spriedumu pārsūdzēt
Ēģiptes televīzijas raidījumu vadītājai draud nāvessods pēc tam, kad Kairas tiesa piesprieda viņai augstāko soda mēru par sintētisko narkotiku ražošanas tīkla finansēšanu un koordinēšanu. Tomēr viņas advokāts paziņojis, ka aizstāvība spriedumu pārsūdzēs, savukārt juristi norāda, ka šī lieta vēl nebūt nav noslēgusies.
Sārai Halīfai, kura pazīstama ar raidījumu par noziedzību "Mission Impossible" privātajā televīzijas kanālā "Al-Mehwar" un darbojas arī pasākumu organizēšanas biznesā, sestdien kopā ar vēl 11 apsūdzētajiem tika piespriests nāvessods vērienīgā sintētisko narkotiku ražošanas un izplatīšanas lietā.
Deviņiem apsūdzētajiem piespriests mūža ieslodzījums, bet septiņi tika attaisnoti. Nāvessodu saņēmušajiem noteikts arī 500 000 Ēģiptes mārciņu (aptuveni 8000 eiro) naudas sods. Starp uz nāvi notiesātajiem ir arī Halīfas brālis Mohameds, kurš apsūdzēts narkotiku ražošanā un testēšanā.
Halīfas advokāts Mohameds el Gendi paziņojis, ka aizstāvība iesniegs apelāciju un izmantos visus pieejamos juridiskos līdzekļus.
Augstākas instances tiesa var atkārtoti izvērtēt pierādījumus un katra apsūdzētā lomu, kā arī atstāt spriedumu spēkā, to mīkstināt vai atcelt. Pēc tam iespējama arī lietas pārsūdzēšana Ēģiptes Kasācijas tiesā, vēsta "Euronews".
Pirms sestdien pasludinātā sprieduma tiesa Halīfas un vēl 12 apsūdzēto lietu nosūtīja Ēģiptes lielajam muftijam – tā ir obligāta procedūra, pirms krimināltiesa var piespriest nāvessodu. Muftija atzinumam ir konsultatīvs raksturs, un tiesai tas nav saistošs.
Galu galā nāvessods tika piespriests 12 no šiem 13 apsūdzētajiem.
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Sākotnēji Ēģiptes mediji vēstīja, ka lieta saistīta ar sintētisko hašišu, taču tiesā iesniegtās ekspertīzes liecināja, ka patiesībā runa ir par sintētiskajiem kanabinoīdiem – laboratorijā radītām ķīmiskām vielām, kas atdarina daļu no kaņepju iedarbības uz smadzenēm, taču var būt ievērojami spēcīgākas un neprognozējamākas.
ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs MDMB-4en-PINACA raksturo kā spēcīgu sintētisko kanabinoīdu. 2021. gadā šī viela tika pakļauta starptautiskai kontrolei pēc Pasaules Veselības organizācijas ieteikuma, kurā tika norādīts uz smagām blakusparādībām un ar tās lietošanu saistītiem nāves gadījumiem.
Sintētiskie kanabinoīdi var izraisīt psihozi, krampjus, sirds un nieru darbības traucējumus, bet smagos gadījumos – arī nāvi.
Komiteja norādīja, ka konkrētā viela nebija tieši iekļauta Ēģiptes kontrolējamo narkotisko vielu sarakstā. Tomēr tā secināja, ka uz šo vielu attiecas Ēģiptes tiesību akti, jo tās ķīmiskā struktūra un iedarbība ir līdzīga vielām, kas jau iekļautas aizliegto vielu sarakstā.
Aizstāvība šādu interpretāciju apstrīdēja, taču tiesa piekrita komitejas secinājumiem.
Lieta aizsākās 2025. gada aprīlī, kad Ēģiptes narkotiku apkarošanas dienesti paziņoja, ka atklājuši noziedzīgu tīklu, kas importējis izejvielas sintētisko narkotiku ražošanai.
Sākotnēji policija veica kratīšanas divos dzīvokļos Kairā un konfiscēja aptuveni 200 kilogramus narkotiku, izejvielu un ražošanas aprīkojuma.
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Izmeklēšanai paplašinoties, prokuratūra paziņoja, ka kopējais konfiscēto vielu un materiālu daudzums pārsniedzis 750 kilogramus. Izmeklēšana turpinājās aptuveni 40 dienas, pirms prokurori saņēma aizturēšanas orderus.
Laikraksts "Al-Masry Al-Youm", atsaucoties uz avotiem tiesībsargājošajās iestādēs un tiesu sistēmā, vēstīja, ka saskaņā ar izmeklēšanas versiju izejvielas tika iegādātas ārvalstīs un slēptas kosmētikas preču konteineros, kā arī aviopasažieru bagāžā.
Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju noziedzīgā tīkla dalībniekiem bijuši skaidri sadalīti pienākumi – sākot ar izejvielu iegādi un narkotiku ražošanu un beidzot ar to uzglabāšanu un izplatīšanu. Apsūdzības pret 28 cilvēkiem balstītas uz 20 liecinieku liecībām un digitālajiem pierādījumiem, tostarp sarakstēm, fotogrāfijām un videoierakstiem.
Halīfas iespējamā loma
Prokurori apgalvo, ka Halīfa finansējusi daļu noziedzīgās darbības, devusies uz ārvalstīm, lai tiktos ar tīkla vadītājiem, kā arī darbojusies kā starpniece starp viņiem un citiem grupējuma dalībniekiem Ēģiptē.
Saskaņā ar izmeklēšanas materiāliem, uz kuriem atsaukušies Ēģiptes mediji, divi ārpus Ēģiptes dzīvojoši apsūdzētie Ķīnā iegādājušies narkotiku ražošanai nepieciešamās izejvielas un saņēmuši norādījumus par to izgatavošanu.
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Izmeklētāji apgalvo, ka citi tīkla dalībnieki pēc grupējuma vadītāju sniegtajām formulām sajaukuši ķīmiskās vielas un pēc tam jaunās narkotiku partijas izmēģinājuši uz lietotājiem, lai novērtētu to iedarbību. Pēc tam vielas svērtas, fasētas un izplatītas.
Halīfas brālis Mohameds Halīfa, pēc prokuratūras versijas, bijis viens no narkotiku ražošanā un testēšanā iesaistītajiem. Arī viņam piespriests nāvessods.
Prokurori balstījušies arī uz digitālajiem pierādījumiem, kas iegūti no Halīfas tālruņa.
Saskaņā ar apsūdzības materiāliem, kuru saturu publiskojuši vietējie mediji, izmeklētāji atraduši "WhatsApp" sarakstes ar video, kuros redzamas vielas, kas līdzinās šajā lietā konfiscētajām, kā arī ziņas, ar kurām Halīfa apmainījusies ar citiem iespējamiem noziedzīgā tīkla dalībniekiem.
Rokraksta ekspertīzē arī secināts, ka Halīfa veikusi ierakstus konfiscētā piezīmju grāmatiņā, kurā bijuši norādīti vārdi, skaitļi un naudas summas. Prokuratūra uzskata, ka šie ieraksti atspoguļojuši ar narkotiku tīkla darbību saistītos izdevumus.
Halīfa visu izmeklēšanas laiku noliegusi jebkādu saistību ar šo noziedzīgo tīklu.
Tajā pašā sestdienā Halīfai spriedums tika pasludināts arī citā, atsevišķā krimināllietā.
Kairas tiesa viņai piesprieda trīs gadu cietumsodu par uzbrukumu. Izmeklētāji viņas tālrunī bija atraduši videoierakstus, kuros redzams jauns vīrietis, kas identificēts kā Halīfas šoferis. Viņš viņas mājās ticis izģērbts, piekauts un filmēts kails.
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Vēl diviem šajā lietā apsūdzētajiem piespriests septiņu gadu cietumsods, bet ceturtajam – pieci gadi.
Ēģiptē par smagiem noziegumiem, kas saistīti ar narkotiku apriti, joprojām var piespriest nāvessodu. "Amnesty International" dati liecina, ka 2025. gadā valstī izpildīti 23 nāvessodi, salīdzinot ar 13 gadu iepriekš. Organizācija kritizējusi nāvessoda piemērošanu par noziegumiem, kas nav saistīti ar tīšu dzīvības atņemšanu.