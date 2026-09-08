Kabardā-Balkārijā lavīna aprakusi Krievijas specvienības karavīru grupu
Krievijas Ziemeļkaukāzā, Kabardas-Balkārijas Republikā, Krievijas karavīru grupa kopā ar citiem alpīnistiem gājusi bojā lavīnas nogruvumā.
6. septembrī Bezengijas aizā Kabardā–Balkārijā nogāzās lavīna, kas pārklāja alpīnistu grupu. Bojā gājuši 11 cilvēki, vēl seši tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Meklēšanas un glābšanas operācija turpinās.
Starp bojāgājušajiem ir arī Krievijas militārpersonas. Kopumā grupā atradās 33 cilvēki. Desmit alpīnisti pašu spēkiem spēja izkļūt no bīstamās zonas, bet vēl seši tika ievainoti un nogādāti slimnīcā.
Negadījums notika 6. septembra vakarā uz Mižirgi kalna. Sākotnēji Krievijas Ārkārtas situāciju ministrija ziņoja par 15 alpīnistiem, kuri atradās tiešā lavīnas zonā, taču vēlāk tika precizēts visas grupas dalībnieku skaits.
Pēc Krievijas avotu sniegtās informācijas, dalībnieki piedalījās mācībās, kas paredzētas spēka struktūru pārstāvjiem. Tajās viņi apguva pārvietošanos pa ledus reljefu un drošināšanas organizēšanu.
Starp mācību dalībniekiem bija arī Krievijas armijas karavīri – tā dēvētā Speciālo uzdevumu centra "Vityaz" kaujinieki.