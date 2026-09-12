"Zombiju apokalipse" - blogere parāda, kā dzīvo cilvēki ASV
Ukraiņu blogere Angelina Pičika sociālajos tīklos publicējusi kadrus no Sanfrancisko ielām, kur sastapusi bezpajumtniekus un cilvēkus, kuri, pēc visa spriežot, atrodas spēcīgā narkotisko vielu reibumā. Redzēto viņa raksturojusi kā nopietnu un plaša mēroga pilsētas problēmu.
Publicētajā video blogere pastaigājas pa Sanfrancisko ielām un filmē cilvēkus, kuri dzīvo zem klajas debess. Kadros redzami bezpajumtnieki ar iepirkumu ratiņiem, kā arī cilvēki, kuri pēc viņu uzvedības un stāvokļa, iespējams, atrodas spēcīgā narkotisko vielu reibumā.
Pēc blogeres teiktā, viņa jau iepriekš bija dzirdējusi par Sanfrancisko problēmām ar bezpajumtniecību un narkotiku lietošanu, taču klātienē redzētais un problēmas mērogs viņu pārsteidzis.
"Es biju dzirdējusi par šo problēmu, visi par to zina, taču, nonākot tepat, pašā notikumu epicentrā, nebiju iedomājusies, ka tās mērogs būs tik liels," sacīja blogere.
Domājams, daļa video uzņemta Tenderloin rajonā netālu no pilsētas administratīvā centra. Šī Sanfrancisko daļa jau gadiem pazīstama ar lielu bezpajumtnieku skaitu, narkotiku lietošanas problēmām un ielu noziedzību.
Video izraisīja plašas diskusijas sociālajos tīklos. Daži pauda pārsteigumu, ka šādas ainas iespējams redzēt vienā no bagātākajām ASV pilsētām. "Tas izskatās pēc kaut kādas zombiju apokalipses. Šausmas," rakstīja soctīkla lietotāji.
"San Francisco Chronicle" rakstā, kas publicēts 2026. gada 4. septembrī aprakstīta situācija Sanfrancisko rajonā, kur joprojām publiski redzama narkotiku lietošana, bezpajumtniecība un cilvēki, kas guļ vai atrodas apreibinošo vielu ietekmē uz ietvēm. Rakstā vērtēts arī pilsētas 90 dienu plāns situācijas uzlabošanai, secinot, ka rezultāti pagaidām ir nevienmērīgi
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2026. gada aprīlī "San Francisco Chronicle" ziņoja, ka Sanfrancisko ir otrs augstākais letālo pārdozēšanas gadījumu rādītājs starp lielajām ASV pilsētām un apgabaliem – aptuveni 70 nāves gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju, vairāk nekā trīsreiz pārsniedzot ASV vidējo rādītāju.