Bēdīgi slavenais terorakta foto: 25 gadus pēc 11. septembra traģēdijas "krītošā cilvēka" māsa atklāj līdz šim nezināmo
Vīrieša, kurš 2001. gada 11. septembra terorakta laikā tika nofotografēts krītam no Pasaules tirdzniecības centra torņa, māsa pēc 25 gadiem atklājusi stāstu, kas slēpjas aiz šīs pasaulslavenās fotogrāfijas.
72 gadus vecā Gvena Brailija-Strenda pastāstījusi par pēdējo kopīgo ceļojumu ar savu brāli – 43 gadus veco Džonatanu Brailiju, kurš, domājams, ir fotogrāfijā redzamais "krītošais cilvēks". Neilgi pēc šī ceļojuma viņš gāja bojā 2001. gada 11. septembra teroraktā.
Fotogrāfija kļuva par vienu no 11. septembra traģēdijas simboliem, vēsta "The Sun:. Toreiz teroristu organizācijas Al Qaeda sarīkotajos uzbrukumos dzīvību zaudēja 2977 cilvēki. Daudzus gadus fotogrāfijā redzamā vīrieša identitāte bija pilnīgs noslēpums.
Tā vietā viņš kļuva par simbolu visiem tiem 11. septembra upuriem, kuru dzīves pēdējie mirkļi tā arī palika nezināmi. Vēlāk žurnāla "Esquire" žurnālists Toms Džunods izpētīja, ka fotogrāfijā redzamais vīrietis, visticamāk, ir Džonatans Brailijs.
Viņš sazinājās ar fotogrāfu Ričardu Drū, kurš uzņēma šo vēsturisko attēlu.
Ričards atklāja, ka viņa kamera patiesībā īsā laika sprīdī bija uzņēmusi vairākus krītošā vīrieša kadrus – un vienā no tiem bija redzama būtiska detaļa.
Vīrieša krekls kritiena laikā bija pavēries, atklājot zem tā viegli atpazīstamu oranžu T kreklu. Džonatans strādāja par skaņu inženieri restorānā "Windows on the World", kas atradās Pasaules tirdzniecības centra Ziemeļu torņa 106. un 107. stāvā.
Visas detaļas sakrita. Džonatana māsa Gvena laikrakstam "Daily Mail" atklāja, ka ģimene jutās "ļoti sāpināta", kad izskanēja pieņēmums, ka fotogrāfijā redzamais vīrietis varētu būt Džonatans. Tomēr viņa nekad neesot pārlieku koncentrējusies uz jautājumu, vai attēlā patiešām redzams viņas brālis.
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"Šī fotogrāfija sagādāja milzīgas sāpes ļoti daudziem cilvēkiem, kamēr tika mēģināts noskaidrot, kas ir šis cilvēks," viņa sacīja. "Atceros, ka dzirdēju par kādu dziļi reliģiozu ģimeni. Katoļticībā, ja šis vīrietis izlēca, tā ir pašnāvība, un pašnāvība tiek uzskatīta par nepiedodamu grēku."
Taču Gvena uzsvēra: "Es neticu nepiedodamam grēkam. Dievs ir pārāk žēlsirdīgs. Viņš ir pārāk brīnišķīgs. Manuprāt, vienīgais nepiedodamais grēks ir neticēt Viņam."
"Es ticu, ka visi tie cilvēki, kuri izlēca, tika uzņemti. Viņu dvēseles tika uzņemtas."
Tomēr viņa atzina: "Patiesību sakot, viņš tiešām izskatījās pēc Džonatana."
Tagad Gvena šo fotogrāfiju vairs neskatās.
Viņa arī pastāstīja, ka nedēļu pirms 11. septembra terorakta kopā ar vīru un Džonatanu bija devusies ceļojumā uz Floridu. Šo kopā pavadīto laiku viņa sauc par "Dieva dāvanu".
"Mēs dzīvojām turpat pie okeāna. No rītiem cēlāmies, dzērām kafiju ar "Kahlúa" liķieri un vērojām saullēktu. Tas bija patiešām īpaši, jo viņš tikai pēdējā brīdī nolēma mums pievienoties."
Arī ceturtdaļgadsimtu pēc traģēdijas Gvena katru gadu skatās 11. septembra gadadienai veltītās pārraides. "Reizēm šķiet, ka tiešām pagājuši 25 gadi, bet citreiz ir sajūta, it kā tas būtu noticis vakar," viņa sacīja.
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Gvena uzskata, ka galu galā "krītošā cilvēka" patiesā identitāte nemaz nav svarīgākais. Viņasprāt, fotogrāfijā redzamais cilvēks "simbolizē visus tos gandrīz 3000 cilvēku, kuriem nācās piedzīvot šausminošo 2001. gada 11. septembra dienu".
Fotogrāfija pašlaik atrodas sera Eltona Džona privātajā kolekcijā. Viņš to nodēvējis par "vienu no visu laiku perfektākajām fotogrāfijām".