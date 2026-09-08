VIDEO: Ukrainas pretgaisa aizsardzība jau spēj lēti notriekt Krievijas raķetes "Banderoļ"
Ukrainas Aizsardzības spēkiem pieejams jauns lēts pretgaisa aizsardzības līdzeklis, kas spēj iznīcināt Krievijas raķeti "Banderoļ" (S8000).
Par to paziņojusi Ukrainas valsts aizsardzības inovāciju platforma "Brave1".
"Brave1" norāda, ka Ukrainā izstrādāti vairāki jauni pretgaisa aizsardzības līdzekļi, kas spēj iznīcināt Krievijas "Banderoļ". Viens no tiem jau veiksmīgi tiek izmantots ienaidnieka gaisa uzbrukumu atvairīšanai.
"Brave1" neatklāja jaunās Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas detaļas. Pat tās nosaukums tiek turēts noslēpumā. Taču zināms, ka tā ir ievērojami lētāka nekā Krievijas "Banderoļ".
Mediji vēsta, ka viena Krievijas raķešu drona izmaksas ir no 42 500 līdz 127 500 eiro.
"Banderoļ" ir klejojošā munīcija, kas tiek pozicionēta arī kā raķešu drons. Krievijas okupācijas armija to sāka izmantot uzbrukumiem Ukrainai 2026. gada jūnijā.
"Banderoļ" garums ir aptuveni 5 metri, diametrs – 30 centimetri. Lidojuma laikā tam tiek atlocīti spārni. Maksimālais ātrums sasniedz 650 km/h, bet maksimālais lidojuma attālums – aptuveni 500 kilometru.
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Kaujas galviņas masa ir aptuveni 115–150 kilogrami. Raķete tiek palaista, izmantojot bezpilota lidaparātu.