Biļeckis no "krievu sagrābtās" Svjatohirskas vēršas pie Putina un Gerasimova: "Neizskatieties pēc muļķiem!"
Ukrainas 3. armijas korpusa 60. mehanizētā brigāde pilnībā kontrolē Svjatohirsku Doneckas apgabalā, un pilsēta faktiski esot Ukrainas aizmugures zona. Brigādes ģenerālis Andrijs Biļeckis noraida Krievijas propagandu par pilsētas sagrābšanu.
Ukrainas brigādes ģenerālis Andrijs Biļeckis noraidījis Krievijas apgalvojumus par Svjatohirskas ieņemšanu un publicējis video no pilsētas centrālā laukuma.
Pēc viņa teiktā, Svjatohirska atrodas pilnīgā Ukrainas kontrolē, un Ukrainas Bruņotajiem spēkiem tā faktiski esot aizmugures teritorija.
"Es vēlos vērsties pie Krievijas militārās un politiskās vadības: noņemiet savus klaunu degunus un krāsainās parūkas, neizskatieties pēc muļķiem! 60. mehanizētā brigāde no 3. armijas korpusa pilnībā kontrolē pilsētu. Faktiski tā ir mūsu aizmugures zona," sacīja Biļeckis.
Svjatohirska atrodas uz ziemeļiem no Slovjanskas un aizsargā Slovjanskas–Kramatorskas "nocietināto pilsētu joslas" ziemeļu flangu. Pirms kara pilsētā dzīvoja mazāk nekā 5000 cilvēku, taču tās nozīme saistīta ar pieeju aizsardzību Slovjanskai un Kramatorskai.
Krievijas varasiestādes par Svjatohirskas ieņemšanu paziņoja pagājušās nedēļas sākumā. 1. septembrī Vladimirs Putins apgalvoja, ka Krievijas spēki it kā "palielina ofensīvas tempu" Ukrainā un jau pārņēmuši pilsētu savā kontrolē.
Dienu vēlāk Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja par Svjatohirskas "atbrīvošanu", ko esot veikušas "Rietumu" grupējuma vienības.
Tomēr šie apgalvojumi radīja šaubas pat Krievijas Z blogeru vidū. "Telegram" kanāls "Vojenij osvedomitel" sestdien rakstīja, ka vairākas dienas pēc pirmajiem paziņojumiem par pilsētas ieņemšanu Krievijas varasiestādes tā arī nav spējušas sniegt "nekādus adekvātus pierādījumus".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Biļecka video kļuva par tiešu atbildi šai Krievijas propagandas versijai. Ukrainas ģenerālis ne tikai paziņoja par pilsētas kontroli, bet arī parādīja sevi Svjatohirskas centrā – vietā, kuru Maskava jau bija pasludinājusi par ieņemtu.