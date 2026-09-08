Ukrainas spēki nostiprinājuši Kostjantiņivkas aizsardzību ar elitāru triecienspēku vienību
Ukrainas Aizsardzības spēki turpina kontrolēt Kostjantiņivku Doneckas apgabalā un uz šo virzienu pārvietojuši 46. atsevišķo gaisa mobilo brigādi.
Ukrainas Bruņotie spēki pastiprinājuši Kostjantiņivkas virzienu Doneckas apgabalā, uz turieni nosūtot 46. atsevišķo gaisa mobilo Podiļskas brigādi. Par to sociālajā tīklā "X" paziņoja OSINT (Atvērto avotu izlūkošana jeb Open-Source Intelligence) analītiķis "Unit Observer".
Analītiķis secinājis par 46. brigādes pārvietošanu uz Kostjantiņivkas apkārtni, balstoties uz atklāto avotu datu analīzi, tostarp izpētot videomateriālus, ko pati brigāde publicējusi internetā.
Pēc viņa domām, brigāde pastiprinās savienojuma vietu starp 19. armijas korpusa atbildības zonu, kas aizsargā Kostjantiņivku, un 11. armijas korpusu, kas izvietots uz austrumiem no pilsētas.
Militārais apskatnieks atgādināja, ka Ukrainas 19. armijas korpusa komandieris ir brigādes ģenerālis Valērijs Skreds. 2026. gada augustā viņš šajā amatā nomainīja Oleksandru Bakulinu. No 2022. līdz 2023. gadam Skreds komandēja tieši 46. gaisa mobilo brigādi.
"Unit Observer" arī norādīja, ka nesen uz Kostjantiņivkas virzienu pārvietota Ukrainas Nacionālās gvardes Speciālo operāciju spēku vienība "Omega".
Viņš neizslēdz iespēju, ka Ukrainas spēki uz Kostjantiņivku varētu nosūtīt arī uzbrukuma vienības.
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Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštāba informāciju, 7. septembrī Krievijas okupācijas spēki Kostjantiņivkas virzienā veica 12 uzbrukumus Ukrainas pozīcijām. Ukrainas karavīri visus uzbrukumus atvairīja.
Kaujas notika pie Kostjantiņivkas, Novoseļivkas, kā arī Aleksejevo-Družkivkas un Rusinij Jaras virzienā.