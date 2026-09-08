Prokrievisks teroristu grupējums pieprasījis Latvijai pārstāt bruņojuma piegādi Ukrainai, draudot ar sekām
Prokrieviskais teroristiskais grupējums "Global Citizens Against War 1984" nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai.
Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presei tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem "Eraser" un "Unitrack", Polijas uzņēmumiem "PGZ", "WB Electronics", "JFG Composites" un "Nitro-Chem", kā arī pret Portugāles uzņēmumu "Tekever".
Ja bandas prasības tiks ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā draud apturēt šo uzņēmumu darbību "ar jebkuriem līdzekļiem".
Minēto valstu valdībām teroristi devuši mēnesi ilgu laiku to prasību izpildei. Kā pierādījumu savu nolūku nopietnībai banda nosūtījusi fotouzņēmumus ar grafiti Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzama grupējuma nosaukuma abreviatūra.
Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājam "Skyeton" piederošo uzņēmumu Slovākijā un devusi mājienus par iespējamu uzbrukumu ASV un Izraēlas raķešu ražotnei Vācijā. Tās saistība ar Slovākijā novērsto uzbrukumu nav oficiāli apstiprināta, savukārt citās minētajās valstīs reāli uzbrukumi pagaidām nav konstatēti.