Pretrunīgi vērtēta ballīte un ekskluzīvas vakariņas: Trampa dēla slepenā vizīte Tallinā izraisījusi plašu rezonansi
ASV prezidenta dēla Donalda Trampa jaunākā vizīte Tallinā noritējusi lielā slepenībā, iekļaujot gan ekskluzīvas diskusijas ar Igaunijas ārlietu ministru par situāciju Ukrainā, gan pretrunīgi vērtētu dalību azartspēļu industrijas pasākumā kopā ar visai raibu publiku.
Tramps jaunākais Igaunijas galvaspilsētā ieradās 6. septembra agrā rītā ar privāto "Qatar Executive" biznesa klases lidmašīnu. Viņš apmetās viesnīcā "Radisson", kuras apsardze darīja visu iespējamo, lai viesa pārvietošanos pasargātu no preses uzmanības. Mediju fotogrāfi ziņoja, ka apsargi viņus fiziski bloķējuši, bet automašīnas piebrauktas tieši pie dienesta izejas. ASV vēstniecība Tallinā atteicās sniegt jebkādus komentārus par vizītes mērķi. Jau pirmdienas rītā Tramps jaunākais Igauniju pameta.
Lai gan vizīte bija privāta, Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna publiski apstiprināja, ka pēc ASV puses uzaicinājuma ir piedalījies ekskluzīvās 13 personu vakariņās kopā ar Trampu jaunāko. Igaunijas sabiedriskajam medijam ERR ministrs atklāja, ka pie galda ļoti aktīvi apspriesta Ukrainas drošības situācija, kā arī reģiona ekonomiskā politika.
"Godīgi sakot, bija ļoti interesanti tikties nevis ar aktīvu politiķi, bet ar cilvēku, kuram ir ļoti liela ietekme, lai redzētu viņa attieksmi pret mums. Tāpat bija iespēja pastāstīt par mūsu redzējumu," ERR uzsvēra Cahkna, piebilstot, ka šādi kontakti Igaunijai nākotnē var būt ļoti noderīgi.
Vienlaikus Igaunijas mediji vēstīja, ka vizītes laikā Tramps jaunākais apmeklējis arī kādu citu pasākumu – ekskluzīvu ballīti Eiropas Savienības mājā, ko rīkoja kazino industrija un kompānija "Studioworks". Tiek ziņots, ka šajā pasākumā pulcējusies visai raiba "deviņdesmito gadu stila" kompānija, tostarp azartspēļu nozares pārstāvji, skaistumkaralienes. slavenība un, iespējams, pat bijušais Ņujorkas mafijas boss.
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Komentējot šo informāciju, ārlietu ministrs Cahkna norobežojās no azartspēļu biznesa. "Tās ir divas dažādas lietas – vienas bija 13 cilvēku vakariņas, un otrs bija kaut kāds cits pasākums," skaidroja ministrs. Viņš uzsvēra, ka vakariņu laikā kazino vai biznesa darīšanas netika apspriestas, un ieteica jautājumus par Trampa jaunākā vizītes patiesajiem iemesliem uzdot tās organizatoriem.