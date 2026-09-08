Ukrainas spēki kavē Krievijas ofensīvu Donbasā - okupantiem neizdodas pārraut nocietināto pilsētu joslu
Krievijas spēki saskaras ar nopietnām grūtībām, mēģinot pārraut nocietināto pilsētu joslu, kas pašlaik stiepjas no Družkivkas līdz Limanai.
Pēdējo sešu mēnešu laikā Krievija Ukrainas kontrolētajā Donbasa daļā nometusi vairāk nekā 10 000 aviācijas bumbu FAB. Krievijas ofensīva reģionā turpinās trīs galvenajos virzienos – uz austrumiem no Kramatorskas, uz dienvidiem no Družkivkas un uz ziemeļrietumiem no Pokrovskas.
Par to raksta Francijas militārais analītiķis Klemāns Molins.
Lielākā daļa Krievijas spēku un triecienieroču ir koncentrēti Donbasā, kur tiem pretī stājas Ukrainas 1. armijas korpuss dienvidos un 3. armijas korpuss ziemeļos.
Pēc veiksmīgā Ukrainas pretuzbrukuma Limanas apkaimē iespēja aplenkt visu reģionu joprojām šķiet maz ticama.
Krievijas stratēģija paredz lēnu virzīšanos no dienvidiem un austrumiem, lai izolētu pēdējās Ukrainas kontrolē palikušās pilsētas reģionā un pēc tam tajās ieietu.
Krievijas spēkiem ir nopietnas grūtības, mēģinot pārraut nocietināto pilsētu joslu, kas pašlaik stiepjas no Družkivkas līdz Limanai.
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Pēdējā laikā Krievijas spēku uzmanības centrā nonācis rajons starp Družkivku un Dobropiļļi. Tur vērojams liels skaits aviācijas triecienu un daudzi mēģinājumi iefiltrēties Ukrainas pozīcijās, kas nereti sasniedz arī dziļu aizmuguri aiz frontes līnijas.
"Šā gada sākumā es izvērtēju iespējamo Krievijas plānu, un tagad šie pieņēmumi ir apstiprinājušies. Krievija koncentrē savus spēkus Dobropiļļā un uz austrumiem no pilsētas, virzās uz priekšu Kostjantiņivkā un uz austrumiem no Mikolajivkas, kā arī turpina mēģinājumus iefiltrēties Limanā," norāda Molins.
Situācija Družkivkas apkaimē joprojām ir tāda pati kā pirms dažām dienām – Krievijas spēki turpina mēģinājumus iefiltrēties, kā tas noticis arī pagājušajā gadā.
Situācija 1. korpusa "Azov" atbildības zonā joprojām ir ļoti sarežģīta. Tomēr to nevarot teikt par 3. armijas korpusu, kuram izdevies pārraut Krievijas izvirzījumu uz ziemeļiem no Limanas un attīrīt pilsētu.
During the last 6 months, Russia 🇷🇺 dropped more than 10 000 FAB bombs in the Ukrainian 🇺🇦 controled Donbas— Clément Molin (@clement_molin) September 7, 2026
Russian offensive continues in the region on 3 main axes, east of Kramatorsk, south of Drujkivka and north-west of Pokrovsk.
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