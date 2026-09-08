Bojāgājušie atradās automašīnās - atklātas jaunas detaļas par traģisko Maiami aviokatastrofu
Varasiestādes ziņo, ka „Amazon Air” kravas lidmašīnas avārijā, kurā gāja bojā pieci cilvēki, visi bojāgājušie sadursmes brīdī atradās uz zemes - lidmašīnas skartajos transportlīdzekļos.
Kādā uzkopšanas uzņēmuma furgonā sadursmes brīdī atradās septiņi cilvēki, savukārt "Toyota" automašīnā – trīs. Bojāgājušo identitātes pagaidām nav publiskotas. Abi kravas lidmašīnas piloti sadursmē izdzīvoja.
ASV Nacionālās transporta drošības padomes vadītāja Dženifera Homendija avārijas vietu raksturoja kā “postošu”, norādot, ka visapkārt bija izkaisītas lidaparāta, automašīnu un lidostas žoga atlūzas. “Uz avārijas vietu ir grūti skatīties, un esmu pārliecināta, ka smagi ir arī glābējiem,” viņa sacīja.
Homendija norāda, ka pašlaik galvenā uzmanība tiek pievērsta bojāgājušo mirstīgo atlieku atgūšanai. Viņa norādīja, ka vēl ir pāragri izdarīt secinājumus par katastrofas cēloni, jo izmeklēšana joprojām atrodas faktu vākšanas stadijā. No lidmašīnas atgūts gan lidojuma datu ierakstītājs, gan pilotu kabīnes sarunu ierakstītājs. Abas melnās kastes nosūtīs uz drošības padomes galveno mītni izvērtēšanai.
Izmeklētāji analizēs lidojuma vēsturi, apkalpes pieredzi un apmācību, radaru datus, lidmašīnas darbību, tās sistēmas un dzinējus, kā arī laikapstākļus avārijas brīdī. Tiks vērtēts arī tas, vai skrejceļam bija nepieciešama īpaša lidmašīnu apturēšanas sistēma, kas paredzēta no skrejceļa nobraukušu lidaparātu palēnināšanai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc katastrofas divi no četriem Maiami lidostas skrejceļiem palika slēgti, tādēļ pasažieri tika brīdināti par iespējamiem turpmākiem traucējumiem. "Amazon" paziņoja, ka uzņēmums ir “dziļi satriekts” par zaudētajām dzīvībām un sadarbojas ar varasiestādēm. Arī 21 Air izteica līdzjūtību un apliecināja gatavību sadarboties izmeklēšanā.
Jau ziņots, ka lidmašīnu ekspluatēja uzņēmums "21 Air". Tā ar diviem apkalpes locekļiem aizvadītajā dienā ap plkst. 14.00 ieradās Maiami no Sanhuanas Puertoriko un veica trešo lidojumu dienā. Nobraucot no skrejceļa, lidmašīna vispirms aizķēra navigācijas iekārtas, bet pēc tam ietriecās līgumuzņēmumam piederošā baltā "Ford" uzkopšanas furgonā, kurā atradās septiņi cilvēki. Lidaparāts turpināja kustību, izlauzās cauri lidostas teritorijas žogam un sadūrās ar "Toyota Corolla", kurā bija trīs cilvēki. Lidmašīna apstājās aptuveni 394 metrus aiz skrejceļa.