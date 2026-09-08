Tramps jau atkal izplata savas koloniālās idejas, mērķējot uz Kanādu, Meksiku, Grenlandi un Islandi
Laikā, kad ASV attiecības ar vairākām kaimiņvalstīm kļūst aizvien saspīlētas, Donalds Tramps jau atkal skaļi izteicies par savām ekspansīvajām ambīcijām.
Pirmdien, 7. septembrī, ASV prezidents sev piederošajā sociālajā tīklā "Truth Social" publicēja provokatīvu Ziemeļamerikas karti, kurā vairākas valstis un teritorijas attēlotas zem ASV karoga. Visā kartē redzams tikai viens valsts nosaukums – Amerikas Savienotās Valstis.
Kartē ASV šķietami pievienota Kanāda, Meksika, Grenlande un Kuba. Tajā iekļauta arī Islande, kas atšķirībā no pārējām attēlotajām zemēm neatrodas Amerikā, bet gan ir daļa no Eiropas. Tramps publikācijai nepievienoja nekādu komentāru.
Šāds ieraksts publicēts laikā, kad Trampam ar Kanādu izvērties ass strīds par muitas tarifiem. Arī attiecībās ar tirdzniecības partneri Meksiku iepriekš nav trūcis domstarpību, savukārt attiecībā uz Grenlandi ASV prezidents izvirzījis prasības par tās kontroli.
Tramps jau iepriekš izteicies, ka Kanāda varētu kļūt par ASV 51. štatu. Savukārt Grenlandi viņš vēlas iegādāties, apgalvojot, ka tikai Amerikas Savienotās Valstis spētu Dānijai piederošo salu aizsargāt no iespējamām Krievijas vai Ķīnas interesēm. Lieki teikt, ka publiskās aptaujas liecina, ka vairums Granlandes iedzīvotāju nevēlas būt daļa no ASV, un salā vairākkārt izcēlušies protesti, kas vērsti pret ASV un Donadu Trampu.
Šī nav pirmā reize, kad Tramps ar izdomātu karšu palīdzību demonstrē savas teritoriālās ambīcijas. Janvārī viņš publicēja attēlu, kurā kā ASV daļa bija attēlota Venecuēla, Grenlande, Kuba un Kanāda. Savā otrajā prezidentūras termiņā, kas sākās 2025. gadā, Tramps pievērsies arī ģeogrāfisku vietu pārdēvēšanai, tādējādi cenšoties uzsvērt ASV dominējošo lomu. Vispirms viņš Meksikas līci pārdēvēja par Amerikas līci.
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Nesen Tramps arī izdeva rīkojumu Ontario ezeru, caur kuru iet ASV un Kanādas robeža, pārdēvēt par Amerikas ezeru. Jaunā karte turpina šo pašu līniju, taču prezidents nav paskaidrojis, vai tai ir kāda politiska nozīme.