Krievijas triecieni Kijivai 8.09.2026
Pēc trīs dienas ilgušās nosacītās pauzes Krievija atkal veikusi raķešu un dronu triecienus pret Kijivu. Uzbrukumā trāpīts dzīvojamām ēkām un ...
Trīs dienu klusums beidzas ar nāvējošu triecienu - Krievija mērķē pa Kijivas dzīvojamajām ēkām
Pēc trīs dienas ilgušās nosacītās pauzes Krievija atkal veikusi raķešu un dronu triecienus pret Kijivu. Uzbrukumā trāpīts dzīvojamām ēkām un citiem objektiem, nogalinot vismaz divus cilvēkus un vēl septiņus ievainojot.
Uzbrukums skāra Kijivu otrdienas, 8. septembra, agrā rītā, ap plkst. 3.30. Ukrainas Gaisa spēki pirms uzbrukumiem brīdināja par ballistisko raķešu draudiem un lielā ātrumā Kijivas virzienā lidojošiem mērķiem. Iepriekš bija izplatīts arī brīdinājums par iespējamu spārnoto raķešu triecieniem un iedzīvotāji tika aicināti nepamest patvertnes.
You can realize how dangerous ballistic missiles are. Unfortunately, the residents of Kyiv feel this almost every day.⚡️😢 pic.twitter.com/bTSA4XDadu— Alexandru (@vucolov) September 8, 2026
Triecieni nodarījuši postījumus vairākos Kijivas rajonos. Solomjanskas rajonā atlūzas trāpīja piecstāvu dzīvojamai ēkai, bet citviet tika bojāts trīsstāvu nams un aizdegās noliktava. Tika ziņots, ka vienā no dzīvojamām ēkām iesprostoti cilvēki, kuru glābšanā iesaistījās operatīvie dienesti.
Holosijivas rajonā ugunsgrēks izcēlās izglītības iestādes teritorijā, savukārt Podiļskas rajonā dega garāžas, automašīnas un noliktava. Kijivas mērs Vitālijs Kļičko informēja, ka daļa ievainoto nogādāta slimnīcā, bet citiem palīdzība sniegta ambulatori.
Uzbrukums sākās tūlīt pēc Krievijas izsludinātās trīs dienu pauzes triecienos Kijivai un Maskavai, kas bija saistīta ar ASV prezidenta Donalta Trampa sūtņu Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera vizītēm Maskavā un Kijivā, kuru mērķis bija mēģināt atjaunot sarunas par Krievijas sāktā kara izbeigšanu. Turklāt droni virs Kijivas tika pamanīti vēl pirms Maskavas nosauktā pauzes beigu laika. Ukrainas Gaisa spēki jau pirmdien plkst. 20.45 brīdināja par reaktīvo dronu tuvošanos galvaspilsētai.