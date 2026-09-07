NATO valsts Somija pabeigusi vērienīgu robežžogu pret Krieviju
NATO dalībvalsts Somija pēc divu gadu būvdarbiem ir pabeigusi 200 kilometrus garu žogu gar robežu ar Krieviju, pirmdien paziņoja iestādes.
"Valsts vissvarīgākais uzdevums ir nodrošināt savu pilsoņu drošību," paziņoja Somijas iekšlietu ministre Mari Rantanena. "Šajos neparedzamajos laikos žogs uz austrumu robežas ir būtiska efektīvas robežu drošības sistēmas sastāvdaļa."
Būvdarbi sākās 2024. gada augustā gar tiem Somijas vairāk nekā 1300 kilometrus garās robežas ar Krieviju posmiem, kur, kā norādīja Somijas Robežsardze, "operatīvā nepieciešamība bija vislielākā un būvniecība bija ekonomiski visizdevīgākā".
Barjera sastāv no aptuveni 4,5 metrus augsta žoga un tehniskās novērošanas sistēmas.
Spriedze gar Somijas un Krievijas robežu ir strauji pieaugusi kopš 2022. gada, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
Somija 2023. gada decembrī slēdza savus sauszemes robežpunktus ar Krieviju, apsūdzot Maskavu par to, ka tā apzināti virza migrantus uz robežu, cenšoties destabilizēt valsti.
"Bez robežžoga nav iespējams efektīvi, ticami un droši cīnīties pret šo ekspluatējošo migrāciju," paziņoja Somijas Robežsardzes pārstāvis Marku Hasinens.