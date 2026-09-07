Pēc sarunām par “kompromisiem” ar Putinu sociālajos tīklos atkal uzvirmo Zelenska skarbais paziņojums: “Mēs savu brīvību neatdosim tam sasodītajam teroristam”
Laikā, kad ASV atkal cenšas panākt Ukrainas un Krievijas vienošanos un Kijiva tiek mudināta meklēt “kompromisus” ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, sociālajos tīklos no jauna popularitāti ieguvis gandrīz trīs gadus vecs Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izteikums. Tajā viņš ļoti skarbi paskaidro, kādēļ Ukraina turpina cīnīties.
Platformā “X” pēdējās dienās tiek plaši pārpublicēts Zelenska paziņojums: “Mēs neesam gatavi atdot savu brīvību tam sasodītajam teroristam Putinam.”
Zelenskis tā izteicās 2023. gada 5. novembrī, viesojoties ASV telekanāla NBC raidījumā “Meet the Press”. Intervijas noslēgumā Ukrainas prezidentam tika jautāts, kas viņam dod spēku turpināt cīņu un vai viņš reizēm jūtas sakauts.
Zelenskis toreiz atzina, ka kara cena Ukrainai ir ārkārtīgi augsta un tas atņem valstij tās labākos cilvēkus – karavīrus, vīriešus, sievietes un bērnus. Pēc tam viņš sacīja: “Taču mēs neesam gatavi atdot savu brīvību šim sasodītajam teroristam Putinam. Tas arī viss. Tāpēc mēs cīnāmies.”
"We are not ready to give our freedom to this fucking terrorist, Putin” - President Zelensky#SlavaUkraïni pic.twitter.com/1IiOoaowKI— Great White North 🍁🇨🇦 (@MadeInCanada_eh) September 7, 2026
Tagad šis intervijas fragments atkal tiek aktīvi izplatīts, jo tas sasaucas ar jaunākajām diskusijām par iespējamu miera vienošanos un spiedienu uz Kijivu piekāpties Maskavai.
Daudziem ierakstiem “X” pievienots komentārs, ka tieši šo aspektu vajadzētu ņemt vērā ikvienam jaunam “miera plānam” – Ukraina neuztver karu kā sarunas par izdevīgu darījumu, bet gan kā cīņu par valsts pastāvēšanu un tiesībām saglabāt brīvību.