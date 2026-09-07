Krievija atriebjas Vācijai: slēdz konsulātu Sanktpēterburgā un Gētes centrus
Foto: AFP/Scanpix
Krievija slēdz Vācijas ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā.
Pasaulē

Krievija atriebjas Vācijai: slēdz konsulātu Sanktpēterburgā un Gētes centrus

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Krievija aptur Vācijas ģenerālkonsulāta darbību Sanktpēterburgā un Gētes kultūras centru darbību Krievijā, atbildot uz Krievijas ģenerālkonsulāta slēgšanu Bonnā un "Krievu nama" slēgšanu Berlīnē, pirmdien paziņoja Krievijas Ārlietu ministrija.

Krievija atriebjas Vācijai: slēdz konsulātu Sanktp...

Konsulātam jāpārtrauc darbība līdz 18. septembrim, un līdz šim datumam visiem tā darbiniekiem jāatstāj Krievija. Gētes kultūras centriem un to darbiniekiem ir noteikts termiņš līdz 13. septembrim.

Iepriekš Vācija nolēma pārtraukt "Krievu nama" darbību un slēgt konsulātu Bonnā, atbildot uz incidentu ar sprāgstvielām piepildītu bezpilota lidaparātu, kas tika atrasts Leipcigas lidostā.

Pēc tam Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka Krievija slēgs Vācijas Gētes institūta kultūras centrus. Par konsulāta slēgšanu viņš neminēja.

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