Krievija slēdz Vācijas ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā.
Pasaulē
Šodien 20:22
Krievija atriebjas Vācijai: slēdz konsulātu Sanktpēterburgā un Gētes centrus
Krievija aptur Vācijas ģenerālkonsulāta darbību Sanktpēterburgā un Gētes kultūras centru darbību Krievijā, atbildot uz Krievijas ģenerālkonsulāta slēgšanu Bonnā un "Krievu nama" slēgšanu Berlīnē, pirmdien paziņoja Krievijas Ārlietu ministrija.
Konsulātam jāpārtrauc darbība līdz 18. septembrim, un līdz šim datumam visiem tā darbiniekiem jāatstāj Krievija. Gētes kultūras centriem un to darbiniekiem ir noteikts termiņš līdz 13. septembrim.
Iepriekš Vācija nolēma pārtraukt "Krievu nama" darbību un slēgt konsulātu Bonnā, atbildot uz incidentu ar sprāgstvielām piepildītu bezpilota lidaparātu, kas tika atrasts Leipcigas lidostā.
Pēc tam Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka Krievija slēgs Vācijas Gētes institūta kultūras centrus. Par konsulāta slēgšanu viņš neminēja.