Pēc tikšanās ar Putinu un Zelenski Vitkofs paziņo par “būtisku progresu” kara izbeigšanā
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs pirmdien paziņoja, ka, pateicoties nedēļas nogalē notikušajām vizītēm Maskavā un Kijivā, panākts būtisks progress centienos panākt Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara apturēšanu.
"Ir panākts būtisks progress, arī virzība jautājumā par papildu trīspusējo sarunu plānošanu. Prezidents Tramps pieliek lielas pūles, lai apturētu asinsizliešanu un tuvinātu stabila un ilgstoša miera panākšanu," platformā "X" pauda Vitkofs.
Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs pirmdien norādīja, ka sarunas, kurās piedalījās Vitkofs un ASV prezidenta znots Džareds Kušners, "ir viens mazs solis miera virzienā", piebilstot, ka Maskava augsti vērtē ASV sarunvedēju miera veicināšanas centienus.
Pēc Maskavas apmeklējuma, kur notika sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, Vitkofs un Kušners devās uz Kijivu, kur tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Preses konferencē pēc sarunām ar Zelenski tās dalībnieki paziņoja, ka uz Ukrainas galvaspilsētu atvestas "jaunas idejas" par veidiem, kā izbeigt karu, taču neprecizēja, kādas tieši tās ir.