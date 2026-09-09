Tramvaju vadītājiem Ungārijā būtiski palielinātas algas - cik viņi tagad pelna
Ik dienu tūkstošiem cilvēku pārvietojas ar tramvaju, taču, visticamāk, daudz mazāk ir to, kuri aizdomājas, cik nopelna cilvēks, kurš šo transportlīdzekli vada.
No malas tramvaja vadītāja darbs var šķist vienkāršs, taču patiesībā tas saistīts ar lielu atbildību – vienlaikus jāseko līdzi satiksmei, pasažieriem, pieturvietām un dažādām situācijām uz ceļa. Turklāt pēdējos gados tramvaju vadītāju atalgojums ir ievērojami pieaudzis, raksta "KertVár".
Ungārijas Centrālās statistikas pārvaldes dati par atalgojumu dažādās profesijās skaidri parāda, cik būtiski mainījusies tramvaju vadītāju vidējā bruto alga.
Tik daudz saskaņā ar jaunākajiem datiem pelna tramvaja vadītājs
Ungārijas Centrālā statistikas pārvalde (KSH) tramvaju vadītājus uzskaita ar profesijas kodu FEOR 8413. Saskaņā ar jaunākajiem pilnajiem gada datiem par atalgojumu dažādās profesijās 2025. gadā pilnu slodzi strādājoša tramvaja vadītāja vidējā bruto alga mēnesī bija 821 955 forinti (aptuveni 2130 eiro pēc pašreizējā valūtas kursa).
Tātad, vienkāršoti rēķinot, gada laikā tramvaja vadītāja bruto ienākumi sasniedz gandrīz 9,9 miljonus forintu jeb aptuveni 25 600 eiro.
Tomēr jāņem vērā, ka tā ir vidējā alga, tāpēc tas nenozīmē, ka ikviens tramvaja vadītājs mēnesī saņem tieši 821 955 forintus. Konkrēto atalgojumu var ietekmēt vairāki faktori, tostarp darba devējs, darba stāžs, maiņu grafiks, dažādas piemaksas un citi labumi.
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Dažu gadu laikā alga ievērojami pieaugusi
Iespējams, vēl interesantāk par pašreizējo algas apmēru ir aplūkot, kā tas mainījies pēdējos gados. Saskaņā ar KSH statistiku 2021. gadā tramvaju vadītāju vidējā bruto alga mēnesī bija 584 757 forinti (aptuveni 1614 eiro), 2022. gadā – 629 119 forinti (apmēram 1736 eiro), 2023. gadā – 652 864 forinti (apmēram 1802 eiro), bet 2024. gadā – 684 171 forints (apmēram 1888 eiro). Savukārt 2025. gadā tā pieauga līdz 821 955 forintiem (apmēram 2268 eiro).
Tas nozīmē, ka no 2021. līdz 2025. gadam tramvaju vadītāju vidējā bruto alga mēnesī pieaugusi par vairāk nekā 237 tūkstošiem forintu jeb aptuveni 41%.
Protams, tas nenozīmē, ka tikpat būtiski palielinājusies arī algas pirktspēja, jo jāņem vērā pēdējo gadu inflācija.
Alga pārsniedz arī vidējo rādītāju valstī
Salīdzinājumam vērts aplūkot, kā šajā pašā periodā mainījies vidējais atalgojums valstī. Saskaņā ar KSH datiem 2025. gadā Ungārijā pilnu slodzi strādājošo vidējā bruto alga mēnesī bija 705 000 forintu.
Salīdzinot ar šo rādītāju, tramvaju vadītāju vidējā bruto alga – 821 955 forinti mēnesī – ir gandrīz par 117 tūkstošiem forintu lielāka.
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Protams, tas joprojām nenozīmē, ka visi tramvaju vadītāji bez izņēmuma pelna vairāk par vidējo algu valstī. Aiz statistiskā vidējā rādītāja var slēpties būtiskas individuālas atšķirības.
Trolejbusu vadītāju atalgojums ir līdzīgs
KSH tramvaju un trolejbusu vadītājus uzskaita atsevišķi, tāpēc iespējams salīdzināt arī abu profesiju atalgojumu. Saskaņā ar jaunākajiem pilnajiem gada datiem 2025. gadā trolejbusu vadītāju vidējā bruto alga mēnesī bija 826 596 forinti – nedaudz vairāk nekā tramvaju vadītājiem, kuri vidēji saņēma 821 955 forintus.
Aiz atalgojuma slēpjas liela atbildība
Tramvaja vadītāja darbs nebūt neaprobežojas tikai ar transportlīdzekļa iedarbināšanu un braukšanu no vienas pieturas līdz nākamajai.
Vadītājam nepārtraukti jāseko līdzi satiksmei, luksoforu signāliem, gājējiem un citiem satiksmes dalībniekiem. Vienlaikus viņš ir atbildīgs gan par vairākas tonnas smago transportlīdzekli, gan par daudzu pasažieru drošību.
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Cik saņem tramvaja vadītājs Latvijā
Kopējais ienākumu diapazons saskaņā ar algu datiem - 80% tramvaja vadītāju Latvijā pelna no 922 eiro līdz 2127 eiro neto mēnesī, atkarībā no nostrādāto stundu skaita, virsstundām un piemaksām par nakts darbu vai svētku dienām, liecina publiski pieejamā informācija.