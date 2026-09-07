VIDEO: Ukrainas spēki publisko ekskluzīvus kadrus ar okupētās Ribnes atbrīvošanu
Ukrainas Aizsardzības spēki publiskojuši ekskluzīvus kadrus no Ribnes ciema atbrīvošanas pie Huļajpoles. Operācija noslēdzās 30. jūlijā, kad Ukrainas karavīri virs ciema pacēla Ukrainas karogu.
Ribni Krievijas spēki bija ieņēmuši 20. janvārī un pārvērtuši to par nozīmīgu aizsardzības mezglu Huļajpoles virzienā. Ukrainas vienības vairākus mēnešus sistemātiski centās izspiest Krievijas karavīrus no šīs teritorijas.
Operācijas sākumā 1. atsevišķā Dmitrija Kocjubailo vārdā nosauktā triecnpulka 2. uzbrukuma bataljona karavīri pārtrauca galveno Krievijas apgādes ceļu, tādējādi nogriežot okupantiem munīcijas, pārtikas un degvielas piegādes.
Pēc tam izolētajam Ribnes ciemam kļuva arvien grūtāk nogādāt papildspēkus. Operācijas noslēdzošais posms bija rūpīgi izplānota apdzīvotās vietas atbrīvošana.
Pulks norāda, ka Ribnes atbrīvošana nebija tikai viena uzbrukuma rezultāts – vispirms Krievijas spēkiem tika būtiski apgrūtināta apgāde, bet pēc tam Ukrainas karavīri pārgāja pie tiešas ciema atbrīvošanas.