Krievija ar jaunu pieminekli iespļauj sejā Japānai
Krievija Tālajos Austrumos atklājusi pieminekli, kas dziļi aizvainojis Japānu.
Krievijas Tālo Austrumu pilsētā Habarovskā 4. septembrī atklāts piemineklis, kurā padomju karavīrs sašķaida Japānas robežstabu ar tās nacionālo simbolu krizantēmu. 15 metru augstā skulptūra veltīta “Padomju Savienības uzvarai pār militāristisko Japānu” un Otrā pasaules kara beigām. Pieminekļa izveidi bija uzdevis Krievijas diktators Vladimirs Putins, tas tapis sadarbībā ar Krievijas Kara vēsturisko biedrību, kura slavena ar Baltijas valstu “nacisma” šaustīšanu, un vietējā Habarovskas novada valdību.
Lieki teikt, ka Japānā šāds Krievijas demaršs tika uztverts ar sašutumu. “Krizantēmas emblēma ir plaši pazīstama kā Japānas simbols, un pieminekļa uzstādīšana, kurā attēlota tās iznīcināšana, ir absolūti nepieņemama. Tas skar Japānas nacionālās jūtas, un Japānas valdība ir stingri pieprasījusi Krievijai pārtraukt pieminekļa uzstādīšanu un to demontēt,” mikroblogošanas vietnē “X” paziņoja Japānas premjerministre Sanaje Takaiči, publicējot šo paziņojumu arī krievu valodā. Viņa norādīja, ka Japāna turpinās “izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai panāktu robežstaba demontāžu”.
Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova atcirta: “Atliek vien pieprasīt, lai vējš pārstāj pūst un saule pārstāj spīdēt. Mūsu zemi aizstāvēja mūsu senči, mūsu vēsture balstās faktos, un mūsu piemiņa ir iemūžināta šajā piemineklī.”
1945. gada 8. augustā Padomju Savienības asiņainais tirāns Josifs Staļins pieteica karu Japānai, un Sarkanā armija iebruka Japānas kontrolētajās teritorijās, tostarp anektējot Sahalīnas salas dienvidus, kas Japānas varā bija nonākušas pēc uzvaras Krievijas-Japānas karā saskaņā ar 1905. gada Portsmutas līgumu, un Kuriļu salas, kas Japānas varā bija nonākušas saskaņā ar 1875. gada Pēterburgas līgumu. Iebrukumu Staļina armija turpināja arī iebrukumu arī pēc Japānas 15. augusta paziņojuma par kapitulāciju, kaut gan bija spiesta atmest plānus par Japānas otrās lielākās salas Hokaido sagrābšanu.
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Japāna uzskata, ka 1951. gada Sanfrancisko miera līgums, kurā tā atteicās no Kuriļu salām, neattiecas uz četrām dienvidu salām Kunaširu, Iturupu, Šikotanu un Habomai jeb “Ziemeļu teritorijām”. 1956. gadā Japāna un Padomju Savienība ar kopīgu deklarāciju oficiāli izbeidza kara stāvokli, taču miera līgums joprojām nav parakstīts.
Augustā Putins nokaitināja Japānu, ierodoties Kuriļu salās. Putins salas apmeklēja pagājušajā ceturtdienā. Protestējot pret vizīti, Japāna izsauca Krievijas vēstnieku, bet Krievija analoģiski izsaukusi Japānas vēstnieku un paziņoja, ka “Krievijas suverenitāte un jurisdikcija pār dienvidu Kuriļu salām ir neapšaubāma”.