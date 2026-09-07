No Lietuvas saistībā ar draudiem valsts drošībai izraidīti vairāki Baltkrievijas pilsoņi
22 Baltkrievijas pilsoņi, kas Lietuvā strādāja kādā tehnoloģiju uzņēmumā, ir atzīti par valsts drošību apdraudošiem un izraidīti no Lietuvas, paziņoja Lietuvas Valsts drošības departaments.
"Valsts drošības departaments ir iesniedzis Migrācijas departamentam secinājumus par 22 Baltkrievijas pilsoņu darbību Lietuvā - personas, kas strādāja tehnoloģiju uzņēmumā, ir atzītas par draudiem Lietuvas valsts drošībai. Viņu pagaidu uzturēšanās atļaujas Lietuvā ir anulētas," platformā "Facebook" pavēstīja departaments.
"Personas, kas rada draudus valsts drošībai, ir izraidītas no Lietuvas un tām noteikts aizliegums atgriezties. Visām 22 personām ir aizliegta ieceļošana Šengenas zonā uz pieciem gadiem," piebilda departaments.
Pēc departamenta sniegtās informācijas, no Lietuvas izraidītie Baltkrievijas pilsoņi strādāja uzņēmumā, kas piedalījās Eiropas Savienības (ES) Kosmosa aģentūras projektā, un viņi krāpnieciskā ceļā ieguva gandrīz pusmiljonu eiro.
1. septembrī Viļņas apgabaltiesa atzina divus Baltkrievijas pilsoņus, tēvu un dēlu, par vainīgiem krāpšanā, saņemot ES) līdzekļus ES Kosmosa aģentūras vadīta projekta ietvaros.
Pēc Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta sniegtajām ziņām, apsūdzētie atzina savu vainu un atlīdzināja nodarītos zaudējumus 447 272 eiro apmērā. Viņi tika atzīti par vainīgiem krāpšanā, kas saistīta ar ES līdzekļu nelikumīgu saņemšanu un izdarīta kopā ar citām personām, kā arī par dokumentu viltošanu un to izmantošanu.
Kā norādīja Finanšu noiegumu izmeklēšanas dienests, pirmstiesas izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka tēvs un dēls slēpa saistību ar Krievijas un Baltkrievijas militāro rūpniecību. Izmeklēšanu organizēja Eiropas Prokuratūra, bet to veica Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests sadarbībā ar Valsts drošības departamentu.