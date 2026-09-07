"Jums nav pretīgi?" populārais ukraiņu žurnālists uzdrošinās konfrontēt Trampa delegāciju, kura runājusi ar Putinu
Drīz pēc tam, kad ASV prezidenta Donalda Trampa sūtnis Stīvs Vitkofs sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu nodēvēja par vienām no savas dzīves labākajām atmiņām, populārais ukraiņu žurnālists Dmitrijs Gordons viņu Kijivā konfrontēja ar diviem asiem jautājumiem.
“Jūs ļoti bieži esat ticies ar Putinu. Vai jums nešķiet, ka viņš visu šo laiku jūs ir mānījis?” Vitkofam vaicāja Gordons. “Un visbeidzot – vai jums nav pretīgi sēdēt pie viena galda ar starptautisku kara noziedznieku, Ukrainas tautas bendi, kurš ir personīgi atbildīgs par traģēdiju Ukrainā?” jautāja žurnālists.
Vitkofs, kurš vairākkārt devies vizītē uz Kremli, uz abiem asajiem jautājumiem tieši neatbildēja, tā vietā uzsverot, ka attiecību uzturēšana ar abām karojošajām pusēm ir būtiska konflikta atrisināšanai. “Attiecības ir ļoti svarīgas, risinot šādu konfliktu,” atbildēja Trampa īpašais sūtnis.
Viņš skaidroja, ka sliktas saziņas gadījumā ar kādu no karojošajām pusēm iespējas panākt mierīgu noregulējumu kļūtu vēl mazākas. Tāpat sūtnis norādīja, ka viņš Maskavu apmeklējis aptuveni astoņas reizes, šajā laikā tiekoties gan ar Putinu, gan viņa komandas pārstāvjiem. “Prezidents Putins pret mums vienmēr attiecies cieņpilni,” sacīja Vitkofs.
Viņš apgalvoja, ka tikšanās ar Krievijas vadoni esot nepieciešamas, lai Vašingtona labāk izprastu Maskavas nostāju un varētu šo informāciju izmantot sarunās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
“Abām pusēm ir jānonāk pie risinājuma, un mēs ar Džaredu [Trampa znotu Džaredu Kušneru] strādājam, lai satuvinātu abas puses, mazinātu domstarpības un uzlabotu saziņas kanālus,” norādīja Vitkofs. “Cerams, ka šo procesu sāksim konstruktīvi. Domāju, ka spēsim nonākt pie laba šā jautājuma risinājuma,” viņš piebilda.
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Jāpiebilst, ka pirms vizītes Kijivā, Trampa īpašais sūtnis Vitkofs bija devies uz Maskavu, kur Krievijas vadonim Vladimiram Putinam pavēstīja, ka sarunas ar diktatoru reiz būs starp viņa dzīves labākajām atmiņām. "Kad mēs dosimies pensijā, mums būs daudz fantastisku stāstu, ko pastāstīt. Sarunas ar jums būs vieni no labākajiem [stāstiem],” tikšanās sākumā Putinam sacīja Vitkofs.
Putina palīgs ārpolitikas jautājumos Jurijs Ušakovs trīs stundas ilgušās sarunas starp ASV un Krieviju nodēvēja par "ārkārtīgi atklātām", norādot, ka amerikāņi "izvirzīja virkni ideju par iespējamiem ceļiem uz konflikta atrisinājumu", taču sīkāk neko neizklāstīja.
Ar Zelenski apspriestas miera garantijas Ukrainai
Ukrainas pārstāvju sarunās svētdien Kijivā ar ASV sūtņiem Stīvenu Vitkofu un Džaredu Kušneru par iespējām izbeigt Krievijas un Ukrainas karu tika apspriestas drošības un ekonomiskās garantijas Ukrainai, kā arī teritoriālais jautājums, pēc sarunām preses konferencē pastāstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Teritoriālais jautājums joprojām ir aktuāls. Tas nenozīmē, ka mēs par to runājām ļoti ilgi, bet mums bija iespēja, un mēs to apspriedām. Es palieku pie sava viedokļa, ka šādus sarežģītus jautājumus var atrisināt tikai līderu līmenī," sacīja Zelenskis.
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Mediji ziņo, ka tikšanās laikā Zelenskis ASV pārstāvjiem uzdāvinājis T kreklus ar uzrakstu ukraiņu valodā "Kijivas režīms". Tā ir ironija par Maskavas oficiālo leksiku, kurā Ukrainas valdība bieži tiek dēvēta par "Kijivas režīmu". Ar šādu kreklu uz sarunām bija ieradies viens no Ukrainas delegācijas dalībniekiem - valdošās partijas "Tautas kalps" parlamenta frakcijas priekšsēdētājs Dāvids Arahamija.