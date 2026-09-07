HUR vadītājs Ivaščenko atklāj, cik ilgi Krievijai varētu pietikt spēka karam
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) vadītājs Oļehs Ivaščenko intervijā "Ukrinform" norādīja, ka Krievija turpina pastiprināt kombinētos uzbrukumus Ukrainai, cenšoties mazināt Kijivas militāro potenciālu un triecienu spējas.
Viņš norāda, ka viena no Krievijas galvenajām prioritātēm pašlaik ir Ukrainas militārā potenciāla un uzbrukuma spēju samazināšana. Šim nolūkam Krievijas spēki uzbrūk munīcijas glabāšanas vietām, mēģina atklāt un iznīcināt ražotnes, kā arī meklē Ukrainas aizsardzības sistēmu vājās vietas.
Ivaščenko neizslēdza, ka Krievijai resursu kara turpināšanai varētu pietikt arī 2027. un 2028. gadam.
Ziemā atkal apdraudēta Ukrainas enerģētika
HUR vadītājs īpaši brīdināja, ka, tuvojoties aukstajam laikam, enerģētika atkal kļūs par vienu no Krievijas galvenajiem mērķiem.
Pēc viņa teiktā, Krievijas triecienu mērķi būs enerģētikas objekti, termoelektrostacijas un viss, no kā atkarīga Ukrainas pilsētu un ciemu ikdienas dzīve.
Ivaščenko arī atzīmēja strauju reaktīvo "Shahed" dronu izmantošanas pieaugumu. HUR vadītājs norāda, ka vienas dienas laikā to skaits var sasniegt 120, 300 vai pat 500.
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Krievija cenšoties radīt sarežģītu kombinētu apdraudējumu, vienlaikus izmantojot ballistiskās un spārnotās raķetes, reaktīvos "Shahed" dronus, citus uzbrukuma bezpilota lidaparātus un klejojošo munīciju.
Šāda taktika ir paredzēta Ukrainas pretgaisa aizsardzības pārslogošanai un piespiešanai tērēt vairāk resursu uzbrukumu atvairīšanai. Krievija cenšoties vienlaikus izmantot dažādus ieroču veidus, lai apgrūtinātu mērķu atklāšanu, pārtveršanu un aizsardzības spēku sadalīšanu.
HUR nesaskata Baltkrievijas gatavošanos karam
Vienlaikus pašlaik neesot pazīmju, kas liecinātu par Baltkrievijas gatavošanos tieši iesaistīties karā pret Ukrainu.
Tomēr, pēc Ivaščenko teiktā, Maskava vēlas izmantot Baltkrievijas teritoriju un militāros resursus, lai paplašinātu kaujas darbību ģeogrāfiju pret Ukrainu.
Ivaščenko ziņo arī to, ka Krievijas militārā vadība apsver iespēju 2026.–2027. gadā veikt papildu mobilizāciju, kopumā iesaucot aptuveni 600 000 cilvēku – ap 300 000 katrā gadā.
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Vēl viens būtisks Ivaščenko brīdinājums attiecas uz NATO. Pēc viņa teiktā, Kremlis apsver iespēju eskalēt situāciju pret alianses austrumu flanga valstīm.
Šādas eskalācijas mērķis būtu panākt, lai Eiropas valstis samazinātu palīdzību Ukrainai un vairāk uzmanības pievērstu savai drošībai.