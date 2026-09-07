"Ko tu, ****, dari?!?": liktenīgā pilotu kļūda pirms 15 gadiem paņēma "Dzelzs vīra" Kārļa Skrastiņa un pārējo "Lokomotiv" spēlētāju dzīvības
Pirms 15 gadiem traģiski gāja bojā viens no Latvijas visu laiku izcilākajiem hokejistiem, “Dzelzs vīrs” Kārlis Skrastiņš. Viņa dzīvība izdzisa 2011. gada 7. septembrī kopā ar pārējiem Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Jaroslavļas “Lokomotiv” komandas biedriem aviosabiedrības “YAK Service” lidmašīnas YAK-42 lidmašīnas katastrofā Tunošonkas upē pie Krievijas Jaroslavļas apgabala Tunošnas lidostas. Par katastrofas cēloni atzīta pilotu kļūda…
Latvija atvadās no Kārļa Skrastiņa
Liktenīgajā dienā Jaroslavļas “Lokomotiv” komanda, ar kuru Nacionālās hokeja līgas (NHL) veterāns Skrastiņš vasarā bija parakstījis līgumu un piedalījies pārbaudes spēlēs, devās uz Baltkrievijas galvaspilsētu Minsku, lai spēlē pret vietējo “Dinamo” sāktu KHL regulāro čempionātu. Komanda bija viena no KHL galvenajām favorītēm un pamatoti cerēja uz Gagarina kausa izcīnīšanu. Lidmašīnā bija 8 apkalpes locekļi un 37 pasažieri — viss “Lokomotiv” pamatsastāvs, treneri, ārsti un apkalpojošais personāls.
“Sportisti ieradās aptuveni stundu pirms izlidošanas. Mēs tobrīd atradāmies lidostas terminālī. Mēs viņus redzējām,– viņi pagāja mums garām un iekāpa lidmašīnā,” izdevums “74.ru” citē bijušā vietējās transporta policijas priekšnieka vietnieka Aleksandra Trudonošina atmiņas. “Es redzēju, kā lidmašīna sāka ieskrējienu. Savulaik nodarbojos aeroklubā, lidoju ar “Yak-52” lidmašīnām, tāpēc zināju, kāds ātrums nepieciešams, lai paceltos. Taču šoreiz lidmašīna ātrumu neuzņēma. Uzreiz bija redzams, ka kaut kas nav kārtībā un tūlīt var notikt kaut kas ārkārtējs. Nedomāju, ka lidmašīna vispār pacelsies. Tā vēl varēja apstāties. Vietas tam pietika. Taču, kad lidmašīna tomēr pacēlās, es sapratu, ka tā tūlīt sasvērsies uz spārna, un uzkliedzu savējiem: “Tā krīt!” Mēs ielēcām UAZ automašīnā un braucām lidmašīnai pakaļ. Tajā brīdī izdzirdējām blīkšķi un priekšā ieraudzījām liesmas,” stāstīja Trudonošins.
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Kārļa Skrastiņa atdusas vieta Pirmajos Meža kapos
Ieskrējiena rezultātā lidmašīna tā arī nespēja pacelties nepieciešamajā augstumā, 5-6 metru augstumā ar kreiso spārnu aizķēra radiobāku un nogāzās Volgas pietekas Tunošonkas krastā. Triecienā lidmašīna sašķīda un sadega, tās daļa iegāzās upē. No 45 cilvēkiem katastrofas brīdi pārdzīvoja tikai divi cilvēki — uzbrucējs Aleksandrs Gaļimovs, kurš no gūtajām traumām nomira pēc piecām dienām, kā arī aviācijas un radiotehniskās apkalpošanas inženieris Aleksandrs Sizovs.
“Viss bija liesmās”
Piecas minūtes pēc katastrofas notikuma vietā bija lidostā dežurējošie policisti. “Tur viss dega – dega upe un zāle, gaisā bija jūtama degvielas un apdegušas zemes smaka, visapkārt mētājās lidmašīnas atlūzas, ūdenī peldēja sēdekļi, cilvēku mirstīgās atliekas, hokeja ekipējums, “Lokomotiv” krekli. Es liku saviem darbiniekiem aizvest visus prom no katastrofas vietas, jo pastāvēja sprādziena draudi. Mēs ar pārinieku upē ieraudzījām dzīvu cilvēku. Tas bija Aleksandrs Sizovs,” stāstīja Trudonošins.
“Viņš stāvēja ūdenī līdz krūtīm aptuveni trīs vai četrus metrus no krasta un turēja rokās cilvēka ķermeni – spriežot pēc formas tērpa, tas bija viens no apkalpes locekļiem. Viņam visapkārt viss dega. Ūdens dega. Viņš bija šoka stāvoklī. Mēs ielēcām ūdenī un palīdzējām viņam izrāpties krastā.”
Vienas no pēdējām Kārļa Skrastiņa bildēm dzimtajā Rīgā
Viņš piebilda, ka kopā ar citiem klātesošajiem mēģināja dūmos un duļķainajos ūdeņos atrast citus izdzīvojušos, taču nesekmīgi. “It kā atrodi krēslu, bet tur tikai kāja vai roka… Neviena dzīvā vairs nebija. Drīz ieradās glābēji, arī sāka izvilkt ķermeņus. Pēc kāda laika tālumā izdzirdējām kliedzienu, ka atrasts vēl viens dzīvs cilvēks. Tas bija Aleksandrs Gaļimovs.”
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Vietējie mediji vēstīja, ka Gaļimovam bija 80 procentu ķermeņa apdegumu, viņu glābt neizdevās. Īstā laimes krekliņā bija dzimis Sizovs, kuram bija tikai 15 procenti apdegumu un gūžas lūzums. Diemžēl visi pārējie gāja bojā katastrofas brīdī, viņu skaitā ne tikai latviešu leģenda Skrastiņš, bet arī 2006. gada olimpiskais čempions un Rīgā tajā pašā gadā pasaules čempiona titulu izcīnījušais zviedru vārtsargs Stēfans Līvs, 2010. gada pasaules čempioni, čehi Karels Rahūneks un Jans Mareks, kā arī trīskārtējais NHL Visu zvaigžņu spēles dalībnieks, 2003. gada pasaules čempionāta bronzas medaļas ieguvējs, slovāks Pavols Demitra.
“Skatīties uz viņiem bija gandrīz fiziski sāpīgi. Sāpīgi bija arī tādēļ, ka bez apģērba bija skaidri redzams – visi bojāgājušie ir jauni vīrieši, gara auguma, lieliski fiziski attīstīti, sportiski. Sejas zem kvēpu kārtas nebija iespējams atpazīt,” atzina bijušais reģionālās Iekšlietu ministrijas pārvaldes preses sekretārs Aleksandrs Šihanovs.
"Ko tu, ****, dari?!?"
2011. gada 2. novembrī Starpvalstu aviācijas komiteja publiskoja katastrofas cēloņu izmeklēšanas rezultātus. Komisija secināja, ka katastrofu izraisīja kļūdaina komandiera Andreja Solomenceva vai otrā pilota Igora Ževelova rīcība “ieskrējiena laikā neapzināti spiežot bremžu pedāļus” Precīzi noteikt, kurš no viņiem to darīja, tā arī neizdevās, norāda “gazeta.ru”.
Publicētajā “melnās kastes” ierakstā dzirdams, ka piloti tikai pēdējā brīdī aptvēruši liktenīgo kļūdu.
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Izdevums “74.ru” norāda, ka sasniedzot ātrumu 190 km/h, lidmašīnai vajadzēja atrauties no zemes. Ja ieskrējiena laikā līdz 190 km/h kaut kas noietu greizi, pilotiem būtu jāpārtrauc pacelšanās un jāsāk bremzēt.
“11.58.59. Bortmehāniķis (Sergejs Žuravļovs): “Ātrums pieaug. Parametri normas robežās. 130, 150, 170, 190.
Pēc dažām sekundēm ierakstā dzirdams klaudziens. To rada priekšējā šasijas statne. Tā palecas, taču neatraujas no zemes. Speciālisti to skaidro ar to, ka kāds no pilotiem neapzināti sācis spiest bremžu pedāli. Lidmašīna sasniedz 210 km/h ātrumu, piloti ar spēku velk vadības stūri uz sevi, taču lidaparāts joprojām neatraujas no zemes. Viens no pilotiem turpina spiest bremzes. Līdz skrejceļa beigām palicis mazāk nekā kilometrs.
Hokeja leģendas Kārļa Skrastiņa piemiņas gājiens
Bortmehāniķis turpina ziņot par ātrumu: 11.59.31.: 220... 230.
11.59.37. Otrais pilots: Laikam par maz pagriezām stabilizatoru.
11.59.41. Kapteinis: Pacelšanās režīmu! Pacelšanās režīmu!
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11.59.41. Bortmehāniķis: 250.
11.59.42. Kapteinis: Pacelšanās režīmu! Stabilizatoru!
11.59.45. Lidmašīna nobrauc no skrejceļa.
“Komandieris strauji atlaiž vadības stūri, piespiežot lidmašīnas priekšgalu pie zemes. Visticamāk, šajā brīdī viņš nolemj pārtraukt pacelšanos. Bortmehāniķis, to pamanījis, bez komandas pārslēdz dzinējus uz mazu vilkmi. Ātrums sāk samazināties. Otrais pilots nesaprot, kas notiek, un sāk kliegt. Pēc Starptautiskās Aviācijas komitejas speciālistu versijas, pilots bija sapratis, ka pacelšanās pārtraukšana izraisīs lidmašīnas bojājumus, savukārt, turpinot pacelšanos, no tiem būtu iespējams izvairīties,” šaušalīgo drāmu pilotu kabīnē apraksta “74.ru”.
“Piloti atkal velk vadības stūri uz sevi, stabilizators un augstuma stūres ir maksimumā. Piloti ar kājām atspiežas pret grīdu, lai vadības stūri varētu vilkt vēl spēcīgāk. Iespējams, šajā brīdī kāds no viņiem atkal nejauši nospiež bremžu pedāli. Bortmehāniķis samazina vilkmi. Pilots uz viņu kliedz. Bortmehāniķis atkal ieslēdz maksimālo vilkmi visiem trim dzinējiem. Lidmašīnas salonā sākas panika.”
11.59.48. Kapteinis: Pacelšanās režīmu!!!
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11.59.49. Otrais pilots: Ko tu, b***, dari?!?
Lidmašīna atraujas no zemes aptuveni puskilometru aiz skrejceļa beigām. Ierakstā dzirdams trauksmes signāls. Lidmašīna strauji raujas augšup. Sasniedzis dažu metru augstumu, “YAK-42” sāk sasvērties uz sāniem.
11.59.55. Kapteinis: B***!
11.59.56. Otrais pilots: Andrjuha!
11.59.57. Kapteinis: Viss! ****!
11.59.59. Ieraksts pārtrūkst…
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Katastrofas izmeklēšanas komisija vēlāk paziņoja, ka otrā pilota organismā tika atrastas fenobarbitāla pēdas. Šī viela nomācoši iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu. Turklāt otrajam pilotam bija progresējis polineiropātisks sindroms, kas izpaužas kā “kāju koordinācijas un to telpiskā stāvokļa kontroles traucējumi”. Abos gadījumos cilvēkam ir aizliegts pilotēt lidaparātu. Komisija secināja, ka pilotu pārkvalificēšana lidojumiem ar "YAK-42" bija veikta nepietiekami kvalitatīvi.
Krimināllieta pret pilotiem tika izbeigta viņu nāves dēļ. Vienīgais notiesātais bija “YAK Service” bijušais ģenerāldirektora vietnieks lidojumu organizēšanas jautājumos Vadims Timofejevs, kurš savu vainu neatzina. 2015. gada 23. septembrī Timofejevam piesprieda piecu gadu brīvības atņemšanu kolonijā, taču aiz restēm viņam nenācās sēdēt, jo uzreiz tiesnesis paziņoja, ka saskaņā ar amnestiju par godu Uzvaras 70. gadadienai viņš tiek atbrīvots un viņa sodāmība tiek dzēsta. Pats Timofejevs notikušo komentēt nevēlējās un noraidīja lūgumus sniegt interviju.
Pēc katastrofas “YAK Service” tika atņemta licence. Uzņēmums beidza pastāvēt.
Vienīgais izdzīvojušais izvairās no žurnālistiem
Arī vienīgais aviokatastrofā izdzīvojušais Aleksandrs Sizovs šo gadu laikā tā arī nav spējis viest skaidrību par notikušā apstākļiem. Pēc katastrofas viņš ilgi bija spiests ārstēties slimnīcā, pēc tam atgriezās mājās un gadiem ilgi izvairījās no žurnālistiem.
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Divus gadus pēc katastrofas sarunā ar izdevumu “Jaroslavļskij region”, viņš atzina, ka joprojām ir šokā. “Es jums tik un tā neko jaunu nevaru pastāstīt. Tā bija parasta diena, parasts reiss. Pēdējais, ko atceros, atrodoties salonā, lidmašīna sāka sasvērties uz kreiso sānu. Pēc tam bija trieciens, un es zaudēju samaņu. Tas, ka izdzīvoju, ir vienkārši kaut kāds brīnums. Pēc tāda trieciena, kad no lidmašīnas burtiski nekas nebija palicis pāri,” viņš sacīja.
Cita informācija par saziņu ar masu medijiem ir ļoti skopa. “74.ru” vēsta, ka katru gadu viņš aizbrauc no dzimtās pilsētas, tuvojoties katastrofas gadskārtai, lai nesatiktu žurnālistus. “Viņš vienmēr šajā laikā aizbrauc,” apgalvo viņa kaimiņiene.
Savukārt “Lokomotiv” turpmāk ilgus gadus nespēlēja 7. septembrī, līdz 2021. gadā, tieši desmit gadus pēc nelaimes KHL vadība pieņēma lēmumu par “Lokomotiv” spēli šajā datumā. Zīmīgi, ka pretiniece bija Minskas “Dinamo” — komanda, pret kuru spēlēt kuras liktenīgajā dienā devās Kārlis Skrastiņš un “Lokomotiv”. Spēli jaroslavļieši zaudēja.
Ne pirmā reize, kad latviešu hokejisti gājuši bojā aviokatastrofā ar komandu
Diemžēl Jaroslavļas komandas bojāeja nav vienīgais gadījums, kad aviokatastrofā dzīvību zaudējis latviešu hokejists kopā ar savu komandu. 1950. gada 7. janvārī gāja bojā 23 gadus vecais vārtsargs Harijs Mellups un 27 gadus vecais aizsargs Roberts Šūlmanis, kad pie Sverdlovskas (tagadējās Jekaterinburgas) Koļcovas lidostas nogāzās divu dzinēju “Lisunov Li-2” lidmašīna. Katastrofā gāja bojā visa PSRS gaisa spēku komanda VVS MVO — 11 spēlētāji, ārsts un masieris. Trieciens esot bijis tik spēcīgs, ka nevienu bojāgājušo neizdevās atpazīt, visi apbedīti turpat Koļcovas kapsētā.
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Krievu hokeja leģenda Vsevolods Bobrovs savulaik atzina Mellupu par tehniski vienu no vislabākajiem PSRS vārtsargiem.