Lielbritānijā protestētāji bloķē migrantu nogādāšanu valsts iekšienē
Vairāki simti protestētāju Portsmutā Anglijas dienvidos svētdienas vakarā bloķēja ceļus, cenšoties nepieļaut, ka nelegālie imigranti, kas Lielbritānijā nule ieradušies pāri Lamanšam, pamet Portsmutu un tiek ievesti dziļāk valsts teritorijā, vēsta britu mediji.
Telekanāls "Sky News" vēsta, ka protestos Portsmutā piedalījās aptuveni 500 cilvēku. Sestdien līdzīga akcija notika Duvrā. Lielbritānijas valdība protestus Portsmutā nosodīja.
"Mēs nosodām iebiedējošo un huligānisko rīcību, ko vakar vakarā redzējām Portsmutā," teikts Iekšlietu ministrijas preses sekretāra paziņojumā.
"Tiesības uz miermīlīgiem protestiem ir mūsu demokrātijas pamats, taču tās nekad nedrīkst pārsniegt robežu, kas noved pie nekārtībām," klāstīja ministrijas pārstāvis.
Sociālo tīklu videoierakstos redzams, ka demonstranti, no kuriem daudzi bija tērpušies melnā un ar aizsegtām sejām, stājās pretī policistiem, kas bija nodrošinājušies ar vairogiem.
Policisti bija izveidojuši drošības kordonu ap autobusiem, kas gaidīja, lai nogādātu nelegālos imigrantus uz reģistrācijas centru. Migranti tika veiksmīgi nogādāti galamērķī, paziņoja amatpersonas.
Iepriekš Francijas varasiestādes ziņoja, ka kuģis ar 140 cilvēkiem uz klāja atstājis Sēnas līci Normandijā un dodas uz Anglijas dienvidu krastu.
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Nelegālo imigrantu kuģi un laivas Hempšīrā, kur atrodas Portsmuta, ierodas ārkārtīgi reti.
Jau vairākām Lielbritānijas valdībām nespējot apturēt nelegālo imigrantu masu ierašanos valstī pāri Lamanšam, valstī turpina pieaugt partijas "Reform UK", kas iestājas par stingru imigrācijas politiku, popularitāte.
Kopš gada sākuma Lielbritānijā kuģos un laivās ieradušies 16 513 nelegālie imigranti.