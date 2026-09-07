Ķīna slepus piegādājusi Krievijai materiālus dronu ražošanai
Ķīnas valsts uzņēmums "Jilin Chemical Fiber Group" uz Krieviju nosūtījis 46 tonnas ķīmisko vielu, kas nepieciešamas dronu ražošanai, uzdodot šo sūtījumu par civilu kravu, vēsta laikraksts "Daily Telegraph" un tīmekļa medijs "Politico".
"Rosatom" meitasuzņēmums "Alabuga-Volokno" norādīts kā poliakrilnitrila - oglekļa šķiedras ražošanai nepieciešamā polimēra - saņēmējs.
Tatarstānas īpašajā ekonomiskajā zonā "Alabuga" kopš 2023. gada tiek ražoti "Shahed" tipa droni.
Dokumentos, kas datēti ar 2026. gadu, piegāde veikta ar muitas kodu, ko izmanto, noformējot civilajām vajadzībām paredzētu sintētisko šķiedru eksportu.
Vašingtonas Zinātnes un starptautiskās drošības institūta (ISIS) vadītājs Deivids Olbraits norādīja, ka oglekļa šķiedra tiek izmantota dronu spārnu un iekšējo konstrukciju stiprināšanai.
Pēc viņa aprēķiniem, ar šo poliakrilnitrila piegādi ir pietiekami vismaz 1300 dronu ražošanai.
Ķīnas detaļas Krievijas dronos, kas tiek izmantoti uzbrukumos Ukrainai, atrastas arī agrāk, tomēr saņemtie dokumenti pirmo reizi apstiprina šādu materiālu tiešas piegādes no Ķīnas, uzsver "Politico".
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Dokumentus par ķīmisko vielu piegādēm no Ķīnas saņēma Ukrainas Drošības un sadarbības centrs.
To autentiskumu apstiprināja Ukrainas valdība un ASV Kongresa Pārstāvju palātas īpašā Ķīnas jautājumu komiteja, stāstīja "Politico" avoti.
Dokumenti nosūtīti izskatīšanai arī Lielbritānijas valdībai.