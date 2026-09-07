Ukrainas specdienesti okupētajā Doneckā likvidējuši nodevēju un Ukrainas militārpersonu slepkavu
Ukrainas specdienesti okupētajā Doneckā likvidējuši cilvēku, kurš bija iesaistīts Ukrainas militārā izlūkdienesta (HUR) ģenerālmajora Maksima Šapovala un citu Ukrainas virsnieku slepkavībās. Par operāciju un nodevēja likvidēšanu netika ziņots, līdz specvienības bija atgriezušās Ukrainas teritorijā.
Okupētajā Doneckā 27. jūlijā likvidēts Oļegs Šutovs, kurš bija tā dēvētā "DTR Valsts drošības ministrijas Speciālo operāciju centra" darbinieks un, pēc Ukrainas avotu teiktā, tieši izpildīja Ukrainas militārās izlūkošanas ģenerālmajora Maksima Šapovala slepkavību. Par operāciju drošības apsvērumu dēļ paziņots tikai 7. septembrī, vēsta "LB.ua".
Šutovs strādāja tā dēvētajā "DTR Valsts drošības ministrijas Speciālo operāciju centrā" un bija tiešais 10. atsevišķās HUR speciālo uzdevumu vienības komandiera, ģenerālmajora Maksima Šapovala, slepkavības izpildītājs. Šapovals 2017. gada 27. jūnijā tika nogalināts Kijivā.
Šutovs bija iesaistīts arī Ukrainas Drošības dienesta Doneckas apgabala pārvaldes pretizlūkošanas nodaļas vadītāja pulkveža Oleksandra Haraberjuša slepkavībā Mariupolē 2017. gada 31. martā, kā arī citos uzbrukumos Ukrainas virsniekiem.
Zināms, ka okupētajā Doneckas apgabala daļā Šutovs vadīja tā dēvētās "DTR" džudo un sambo federāciju. 2024. gada aprīlī okupācijas varasiestādes likvidēja vietējo "Valsts drošības ministriju", tās funkcijas nododot Krievijas Federālā drošības dienesta pārvaldei.
Pēc izdevuma avotu sniegtās informācijas, Ukrainas specvienības Šutova automašīnā "Subaru" ievietoja spridzekli pirms viņš ieradās pie sporta kompleksa "Dinamo" Doneckas Ļeņinas rajonā. Sprādziens automašīnā notika 27. jūlija vakarā.
Vietējās varasiestādes tolaik sākotnēji paziņoja par dronu uzbrukumu un sporta federācijas vadītāja ievainošanu. Tomēr viņš neizdzīvoja, un viņa nāves iemesls bija automašīnā ievietotas improvizētas sprāgstvielas detonācija.