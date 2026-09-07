Kas noticis ar Trampa matiem? ASV prezidents pārsteidz ar jaunu izskatu
ASV prezidents Donalds Tramps izraisījis plašu rezonansi un neizpratni sociālajos tīklos, sabiedrībā parādoties ar neierasti tumšiem, kastaņbrūniem matiem. Lai gan vizuālās pārmaiņas bija uzkrītošas, pārsteigumu pastiprināja fakts, ka vēlāk tajā pašā dienā viņš atkal bija redzams ar savu tradicionālo blondo matu sakārtojumu.
Kā vēsta britu laikraksts "The Independent", pirmās fotogrāfijas, kas izraisīja jautājumu vētru, tika uzņemtas lidostā Ņūdžersijā. Tajās Tramps, ģērbies tumši zilā uzvalkā un dzeltenā kaklasaitē, izkāpa no lidmašīnas un māja žurnālistiem pirms došanās uz savu golfa klubu. Mediji ziņo, ka viņš devies spēlēt golfu kopā ar telekanāla "Fox News" vadītāju Bretu Baieru.
Negaidītā pārtapšana par brunetu izraisīja tūlītēju reakciju platformā "X", kur komentētāji, tostarp pazīstami žurnālisti, politiķi un sabiedriskie darbinieki, neskopojās ar ironiskiem komentāriem.
Sociālo tīklu lietotāji un žurnālisti neizpratnē jautāja, kas, pie velna, notiek ar Trampa matiem, atsevišķiem politiķiem neslēpjot izbrīnu un vaicājot, vai tas nav kāds joks. Situācija daudziem šķita tik neticama, ka komentētāji atzina – viņi nebūtu ticējuši attēlu autentiskumam, ja vien paši tos nebūtu ieraudzījuši oficiālās fotoaģentūrās. Tikmēr politiķa kritiķi skarbi ironizēja, norādot, ka saskaņā ar ASV konstitūcijas 25. grozījumu ar šo frizūru kaut kas steidzami ir jādara.
Lai gan lielākā daļa reakciju bija izsmējīgas, netrūka arī atšķirīgu viedokļu, dažiem atzīstot, ka jaunais tēls izskatās jauneklīgi un pat atgādina Džeimsa Bonda lomas atveidotāju Pīrsu Brosnanu. Savukārt citi izcēlās ar melno humoru, jokojot, ka ASV prezidents frizierim acīmredzot lūdzis sevi padarīt līdzīgu kādam bēdīgi slavenam sērijveida slepkavam.
Gadiem ilgi Trampam ir nācies kliedēt baumas par to, ka viņš nēsā parūku. Vēl pagājušajā mēnesī uzrunas laikā Baltā nama Rožu dārzā viņš publiski pievērsās šim jautājumam, paziņojot: "Gadiem ilgi man nācies paciest cilvēkus, kuri saka: 'Viņš nēsā parūku.' Es nenēsāju parūku."
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Tomēr šīs spekulācijas ar jaunu sparu uzjundīja notikumi tās pašas dienas turpinājumā. Tikai dažas stundas pēc kļūšanas par brunetu, parādoties nākamajā publiskajā pasākumā, Trampa mati neizskaidrojamā kārtā jau atkal bija atguvuši savu ierasto gaiši blondo nokrāsu.