Zaporižjas AES atrodas kritiskā kodoldrošības stāvoklī, "Energoatom" ceļ trauksmi
Okupētā Zaporižjas atomelektrostacija ilgstošā ārējās elektroapgādes trūkuma dēļ atrodas kritiskā kodoldrošības un radiācijas drošības stāvoklī.
Zaporižjas AES turpina darboties ārpus projektētā režīma, jo tai nav ārējās elektroapgādes, ziņo "Energoatom".
Kopš 20. augusta Zaporižjas AES nesaņem elektroenerģiju no Ukrainas energosistēmas un 27. reizi kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma pārgājusi uz dīzeļģeneratoriem.
5. septembrī Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) vadītājs Rafaels Grosi paziņoja par nepieciešamību panākt lokālu pamieru, lai varētu atjaunot stacijas ārējo elektroapgādi.
Ilgstoša rezerves barošanas avotu izmantošana palielina kopīgu cēloņa atteices (Common Cause Failure) risku – tā ir viena no nopietnākajām atomelektrostaciju drošības problēmām. Regulāra iekārtu iedarbināšana un pārslēgšana slodzes apstākļos palielina automātikas un citu sistēmu atteices iespējamību.
Pat tad, ja visi energobloki atrodas "aukstās apturēšanas" režīmā, pilnīgs elektroapgādes zudums var izraisīt kontroles zaudēšanu pār būtiskām drošības sistēmām, izlietotās kodoldegvielas uzglabāšanas baseiniem un tehnoloģiskajiem parametriem.
Eiropas lielākā atomelektrostacija joprojām darbojas ārpus projektētajiem režīmiem, un tās darbību pavada būtiski noteikto prasību un reaktoru drošas ekspluatācijas nosacījumu pārkāpumi.
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"Energoatom" norādīja, ka notiekošais liecina par kodoldrošības pamatprincipu sistemātisku graušanu.
Pēc uzņēmuma vērtējuma, garantēt drošu stacijas darbību būs iespējams tikai pēc Krievijas militārā un civilā personāla izvešanas, Zaporižjas AES atgriešana licencēta operatora kontrolē, kā arī galveno un rezerves elektrolīniju atjaunošana no Ukrainas elektrotīkla.
Zaporižjas AES ir lielākā atomelektrostacija Eiropā, kas atrodas Enerhodaras pilsētā Zaporižjas apgabalā Ukrainā. Krievijas okupācijas spēki to sagrāba 2022. gada martā pilna mēroga iebrukuma sākumā.
Kopš okupācijas stacija tiek militarizēta — tās teritorijā izvietots Krievijas karaspēks un tehnika, bet Ukrainas personāls spiests strādāt okupācijas apstākļos. Starptautiskā sabiedrība un ANO vairākkārt brīdinājušas, ka Krievijas rīcība rada nopietnus kodoldrošības riskus un apdraud visu reģionu.
Zīmīgākie kodoldrošības pārkāpumi un incidenti Zaporižjas AES
4. marts 2022 — AES okupācija un uzbrukums
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Krievijas spēki sagrāba Enerhodaras atomelektrostaciju (Zaporižjas AES) kara pirmajās dienās un ievietoja tur vairāk nekā 500 karavīru un smago tehniku, tostarp sprādzienbīstamu aprīkojumu tieši blakus reaktoriem — tas radīja tiešu kodoldrošības apdraudējumu
2022. gada augusts — intensīvas apšaudes un bojājumi
Vairāku dienu apšaudes laikā tika bojātas augstsprieguma līnijas, sensoru sistēmas un citi kritiski AES objekti, līdz ar to pakāpeniski saruka ārējās elektroapgādes stabilitāte — svarīgi drošības elementi reaktoru dzesēšanai un avārijas sistēmām tika apdraudēti.
19. janvāris 2024 — IAEA norāda par mīnām apkārt AES
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Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) ziņojumā tika konstatēts, ka mīnas un sprādzienbīstami priekšmeti atrodas AES teritorijas apsardzes zonā, kas neatbilst starptautiskajiem drošības standartiem un pavairo kodoldrošības riskus.
7. aprīlis 2024 — dronu uzbrukums un triecieni AES aprīkojumam
IAEA ziņoja, ka droni mērķēja uz AES uzraudzības un sakaru aprīkojumu, izraisot triecienus pie reaktoru būvēm un radot tiešu apdraudējumu kritiskajām drošības sistēmām.
11. augusts 2024 — dziļā dzesēšanas torņa ugunsgrēks
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Notika ugunsgrēks AES dzesēšanas torņos, par kuru abas puses — Ukraina un Krievijas ieceltā administrācija — viena otru apsūdzēja. Tas aktualizēja bažas par nepārliecinošu operatīvu reakciju un drošības pārvaldību.
23. septembris 2025 — ilgākais ārējās elektroapgādes zudums kara laikā
AES pēdējā ārējās elektroapgādes līnija tika bojāta, un stacija vairāk nekā nedēļu tika darbināta uz rezerves dīzeļģeneratoriem — IAEA to raksturoja kā diemžēl daudzkārtēju ārkārtas situāciju un kodoldrošības risku, jo dzesēšanas sistēmām šāda situācija ir ārpus normāli paredzētajiem apstākļiem.
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