Ukrainas dronu vienību komandieris "Madjārs" brīdina NATO par tās negatavību karam pret Krieviju
Ukrainas bruņoto spēku specvienību komandieris "Madjārs" Brovdi ir pārliecināts, ka NATO valstis krietni pārvērtē savu gatavību atvairīt Krievijas agresiju.
Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi ar segvārdu "Madjārs" uzskata, ka NATO valstis būtiski pārvērtē savu gatavību atvairīt iespējamu Krievijas agresiju.
Brovdi intervijā Zviedrijas sabiedriskajai raidorganizācijai "SVT" norādīja, ka NATO valstis nav pietiekami sagatavotas mūsdienu dronu karam.
Pēc viņa teiktā, Krievija jau īsteno pret Ukrainu jauna veida karu, kam lielākā daļa Eiropas valstu vēl nav pielāgojušās. Brovdi sacīja, ka Ukraina ik dienu saskaras ar simtiem uzbrukuma dronu, vienlaikus atvairot raķešu uzbrukumus no dažādiem virzieniem.
Viņaprāt, neviena ekonomika ilgstoši nespēs izturēt šāda mēroga uzbrukumus, ja visus dronus mēģinās iznīcināt tikai ar tradicionālajiem pretgaisa aizsardzības līdzekļiem. Tādēļ esot jāattīsta lētāki un masveidīgāk izmantojami pārtveršanas līdzekļi.
"Droni ir īsts trešās tūkstošgades mēris. Bez dramatizēšanas. To pierāda matemātika," sacīja Brovdi.
"Madjārs" atsevišķi brīdināja arī par iespējamu apdraudējumu Baltijas valstīm. Viņš uzskata, ka gadījumā, ja Krievija izlemtu uzbrukt NATO valstīm, tā varētu mēģināt īstenot strauju operāciju.
"Kijiva trīs dienās vairs nekad nenotiks. Taču es neesmu pārliecināts, ka Baltija nekritīs vienas dienas laikā," sacīja Brovdi.
Pēc Bezpilota sistēmu spēku komandiera teiktā, Ukrainas NATO partneri pārvērtē savu gatavību izturēt plaša mēroga dronu karu.