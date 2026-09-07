Dānijā vīrietis savas mājas dārzā atrod valsts vēsturē lielāko vikingu laiku bagātību
Veicot vienkāršus dārza darbus, kāds vīrietis Dānijā piedzīvojis sava mūža lielāko pārsteigumu – rokot zemi jaunas terases izbūvei, viņš uzdūries 18,5 kilogramus smagiem vikingu laikmeta sudraba dārgumiem. Tas izrādījies valsts vēsturē līdz šim lielākais šāda veida atradums.
Pārsteidzošais atklājums noticis Rebildas pašvaldībā Dānijas ziemeļos. Atradējs, kurš vēlējies palikt anonīms, sākumā domājis, ka lāpsta atdūrusies pret metāllūžņiem vai būvgružiem. "Biju plānojis dārzā pastrādāt vien pāris stundas, lai novāktu zāli un akmeņus. Taču, kad sāku rakt ar rokām, no zemes parādījās viens metāla priekšmets pēc otra," stāstījis vīrietis.
Kopumā dārzā atrasti aptuveni 700 dažādi vēsturiski priekšmeti un to fragmenti. Aptuveni 320 no tiem, kuru kopējais svars sasniedz 6,4 kilogramus, vēl atradās māla traukā, kurā tie savulaik aprakti. Savukārt pārējie fragmenti bija izkliedēti augsnē. Starp vērtīgākajiem atradumiem ir: sudraba stieņi un masīvas rokassprādzes; monētas, tostarp arābu dirhemi un anglosakšu denāri; neliels, bet ļoti rets Tora āmura piekariņš; dažādi sasmalcināti un sadalīti sudraba priekšmeti. Zīmīgi, ka atradums slēpj arī neatminētu mīklu – uz viena no sudraba stieņiem iegravētas senas rūnas, kas veido vārdu "hutu". Pagaidām nav skaidrs, ko šis uzraksts nozīmē. Arheologi pieļauj, ka tas varētu būt bijis cilvēka vārds, īpašnieka zīme vai kāds cits apzīmējums.
Šis nav vienīgais iespaidīgais vikingu laiku atradums šajā reģionā. Tikai pirms pāris mēnešiem – 2026. gada pavasarī – turpat netālu esošajā Roldas meža masīvā tika atrastas sešas masīvas zelta rokassprādzes, kuru kopējais svars sasniedz 762,5 gramus. Vēsturnieki tās jau nodēvējuši par "Roldas dārgumu", atzīstot to par trešo lielāko vikingu zelta atradumu Dānijas vēsturē. Tiek uzskatīts, ka šīs rotas piederējušas vietējai elitei vai augstmaņiem.
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Abi unikālie atradumi ir datējami ar aptuveni 10. gadsimtu. Šobrīd šīs vēsturiskās vērtības atrodas pētnieku rokās, un drīzumā gan dārzā uzraktais sudrabs, gan Roldas meža zelts tiks izstādīts Ziemeļjitlandes "Fyrkat" vikingu muzejā. Atradumu finansiālā vērtība pagaidām netiek izpausta.