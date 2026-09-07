Eiropas Savienība palielinās investīcijas Grenlandē
Eiropas Savienība (ES) plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trampa pretenzijām uz salas aneksiju.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena pirmdien, uzturoties Dānijas autonomajā teritorijā, gatavojas paziņot par ES investīciju palielināšanu tādās jomās kā dabas izrakteņu ieguve, satelītsakari un atjaunojamā enerģētika.
"Finansu pakete būs ievērojama," jau svētdien, apmeklējot Grenlandes administratīvo centru Nūku, apsolīja fon der Leiena.
Savukārt Grenlandes premjerministrs Jenss-Frederiks Nīlsens paziņoja, ka reģions vēlas attīstīt ciešas draudzības saites un labu sadarbību ar ES.
Fon der Leiena ieradās Grenlandē svētdien divu dienu vizītē, lai paustu atbalstu Grenlandes un Dānijas valdībām.
Šī vizīte demonstrē Arktikas pieaugošo ģeopolitisko nozīmi, jo piekļuve tās derīgajiem izrakteņiem kļūst vieglāka ledus kušanas un jaunu kuģošanas maršrutu parādīšanās dēļ.
Šogad Tramps izraisīja krīzi NATO iekšienē, pieprasot ASV kontroli pār pasaules lielāko salu. Viņš apgalvoja, ka Dānija nespēj aizsargāt Grenlandi.
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Kopenhāgena un Nūka šīs prasības kategoriski noraidīja.
Taču NATO samitā Turcijā, kas notika jūlijā, Tramps atkārtoti izvirzīja savas pretenzijas.
Grenlande izstājās no ES 1985. gadā, tomēr bloks jau ilgu laiku tai piešķir finansējumu, pamatā atbalstot zvejniecību un izglītības sistēmu.
Kā norāda ES pārstāvji, pakete, par kuru paziņos fon der Leiena, paredz ne tikai ievērojamu finansējuma palielinājumu, bet arī paplašina to nozaru sarakstu, kas varēs saņemt ES līdzekļus.