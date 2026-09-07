ASV avarē "Amazon" lidmašīna; bojā gājuši pieci cilvēki
ASV Maiami starptautiskajā lidostā avarējusi „Amazon Air” kravas lidmašīna, noskrienot no skrejceļa nosēšanās laikā. Negadījumā gājuši bojā vismaz pieci cilvēki, bet vēl pieci guvuši smagus ievainojumus, vēsta BBC.
"Boeing 767-300" kravas lidmašīna avarēja neilgi pirms plkst. 14.00 pēc vietējā laika. Tā bija izlidojusi no Luisa Munjoza Marina starptautiskās lidostas Sanhuanā, Puertoriko. Pēc nosēšanās mēģinājuma lidmašīna noskrēja no skrejceļa un sadūrās arī ar vairākiem uz zemes esošiem transportlīdzekļiem.
Maiami-Deidas apgabala mēre Daniella Levina Kava svētdienas vakarā preses konferencē apstiprināja, ka negadījumā dzīvību zaudējuši pieci cilvēki.
"Vismaz pieci cilvēki ir zaudējuši dzīvību, bet vēl pieci ir ievainoti," viņa sacīja.
Mēre norādīja, ka glābšanas dienesti notikuma vietā ieradušies dažu sekunžu laikā pēc katastrofas. "Šobrīd mūsu uzmanības centrā ir bojāgājušo ģimenes, cietušie un turpinās glābšanas darbi," viņa sacīja.
Maiami ugunsdzēsības dienesta vadītājs Raieds Džadalla informēja, ka trīs no pieciem ievainotajiem atrodas kritiskā stāvoklī. Visi cietušie nogādāti slimnīcās. Vairāki cilvēki pēc sadursmes bija iesprostoti transportlīdzekļos vai zem tiem, un glābējiem nācās viņus atbrīvot.
Pēc avārijas lidmašīna aizdegās. Notikuma vietā izcēlās spēcīgs ugunsgrēks, debesīs bija redzami biezi dūmi. Ugunsgrēka dzēšanā iesaistījās vairāk nekā 200 ugunsdzēsēju. Liesmas izdevies nodzēst, tomēr negadījuma vietā joprojām konstatēta degvielas noplūde.
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Lidostā uz laiku tika apturēti visi lidojumi, kamēr avārijas vietā strādāja glābšanas un ugunsdzēsības dienesti. Negadījums būtiski ietekmēja lidostas darbu - vairāki reisi tika atcelti vai kavējās, bet pasažieriem nācās ilgstoši gaidīt pie aviokompāniju apkalpošanas letēm.