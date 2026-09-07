Tramps rosina pārdēvēt Ņūmeksiku
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien ierosinājis Ņūmeksikas pavalsti pārdēvēt par "Jauno Ameriku".
Trampa ierosinājumu nekavējoties gan noraidījusi štata gubernatore Mišela Grišema. "Daudzi ļaudis ierosinājuši pārdēvēt Ņūmeksiku par Jauno Ameriku," sociālās saziņas vietnēs norādījis Baltā nama saimnieks. "Daudz prestižāks un skaistāks [nosaukums] potenciāli lieliskā štata tautai. Man tas patīk."
Tikmēr Baltais nams izplatījis karti, kur līdzšinējais pavalsts nosaukums daļēji nosvītrots, vārdu "Mexico" aizstājot ar "America". Daži ASV mediji norāda, ka ideja sākotnēji radusies kā tīmeklī izplatīts joks.
Tikmēr Grišema sarunā ar televīzijas kanālu "Fox News" uzsvērusi, ka pavalsts nosaukums, kas pastāvējis, kamēr vien pastāvējušas Savienotās Valstis, nav apspriežams. Viņa piebildusi, ka Tramps vēlas novirzīt amerikāņu uzmanību no reālajām problēmām, piemēram, benzīna cenas pieauguma.
Kā ziņots, Tramps 27. augustā paziņoja par Ontārio ezera pārdēvēšanu par Amerikas ezeru.
Savukārt pagājušajā nedēļā viņš ierosināja pārdēvēt Hormuza šaurumu par Trampa šaurumu. Tiesa, dažas stundas vēlāk prezidents atzina, ka tas bijis tikai joks.
Jau pirmajā dienā pēc atgriešanās Baltajā namā 2025. gadā Tramps paziņoja par lēmumu Meksikas līci pārdēvēt par Amerikas līci.